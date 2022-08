Volg Seraing - Sporting Charleroi LIVE: Voorlopig nog 0-0

Op de vierde speeldag staat het duel tussen Seraing en Sporting Charleroi op het programma. Twee ploegen die veel meer hadden verwacht van hun competitiestart. Tijd om vooruit te blikken.

Seraing

Bij de thuisploeg kwam deze zomer een lading nieuwe spelers en het duurt even voor die op elkaar zijn ingespeeld. Mee de reden waarom Seraing de rode lantaarn is met nul punten na drie wedstrijden. Tegelijkertijd is er ook een gebrek aan kwaliteit. Voor seizoen konden ze nipt de degradatie vermijden en dit seizoen gaan ze nog een serieuze kwaliteitsinjectie kunnen gebruiken om dit huzarenstukje nog eens over te doen.

Sporting Charleroi

Het doel van Sporting Charleroi was om de play-offs te spelen. Met een drie op negen moeten 'de Zebra's' een tandje gaan bijsteken. Vooral de thuisnederlaag tegen KVO van vorig weekend moet doorgespoeld worden. Normaal zou Seraing geen probleem mogen vormen, maar elke wedstrijd moet gespeeld worden.

Zet in en verdien al kijkend geld!