LIVE STVV-Anderlecht: Anderlecht heeft alles onder controle

Het wordt een warme namiddag in Sint-Truiden, letterlijk en figuurlijk. Door het kunstgrasveld kan de temperatuur op het veld immers oplopen tot 40 graden. Benieuwd wie er het best mee zal omgaan.

Beide clubs gaven nog geen selectie vrij, maar bij STVV hoeven er niet veel veranderingen verwacht te worden. Met drie gelijke spelen uit drie matchen zijn ze nog steeds op zoek naar hun eerste zege, maar het is een moeilijk te bespelen ploeg. De verdediging staat op punt, want ze incasseerden nog maar twee doelpunten. Het probleem ligt vooraan, waar nog versterking verwacht wordt.

Anderlecht mag zich verwachten aan een match à la Cercle Brugge. STVV gaat niet de fout maken van Seraing en Anderlecht naar hartelust laten opbouwen. Vooraan is er misschien wel een verrassing, want Felice Mazzu overwoog om Mario Stroeykens eens een kans vanaf het begin te geven. Hij zal in ieder geval genoeg troeven achter de hand houden, want er wordt een uitputtingsslag verwacht.