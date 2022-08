Genk bedankt kapitein Heynen voor twee doelpunten en overwinning tegen Cercle Brugge

Racing Genk blijft verder doorgaan op het elan dat ze zijn ingeslagen op de tweede speeldag. Genk won met 2-1 van Cercle Brugge en staat zo met 12/15 mee aan de leiding van de Jupiler Pro League, al hebben ze wel een wedstrijd meer gespeeld dan Antwerp.

Rustig begin

Racing Genk en Cercle Brugge begonnen allebei met dezelfde 11 namen als vorige week aan de partij. Dat betekende dat Onuachu en Samatta op de bank startten bij de thuisploeg en Thalhammer Hannes Van Der Bruggen op de bank liet starten.

Na een lange studieronde zonder kansen viel er na 18 minuten toch een doelpunt. Heynen kopte aan de eerste paal corner in doel maar de kapitein van Genk kon niet lang juichen. Net voor de bal over de lijn ging, zette Munoz zijn hoofd er nog tegen vanuit buitenspel. Geen doelpunt dus en opnieuw 0-0.

Overname Genk

Genk nam de wedstrijd in handen met draaischijf El Khannouss die meermaals zijn fantastische passing liet zien. Assists kwamen er echter niet achter zijn naam want Trésor en Németh vergaten het af te maken. Cercle Brugge ging met Ueda regelmatig druk zetten op de Genkse defensie maar kon niet profiteren wanneer het balbezit werd overgenomen.

Op slag van rust lukte het RC Genk dan toch om op voorsprong te komen. Arteaga verstuurde een gemeten voorzet richting de 16 en de ingelopen Heynen kopte laag in doel voorbij Majecki.

Meteen gelijkmaker

De tactische bespreking van tijdens de rust mocht snel de vuilnisbak in want Cercle Brugge zorgde er al snel voor dat alles te herdoen was. McKenzie bleef liggen na contact met Denkey maar de bezoekers voetbalden verder. De ingekomen Denkey speelde Deman aan en die trapte met een schicht de gelijkmaker voorbij Vandevoordt.

Heynen redt de meubelen (bis)

En dus moest Genk opnieuw naar voor trekken om de zegereeks verder te kunnen zetten. Paintsil was twee keer dicht bij een doelpunt maar de Ghanees kon twee keer niet tussen de palen trappen.

Even later was Genk opnieuw gevaarlijk vanop de rechterflank maar ditmaal was het Munoz die de 16 van de bezoekers in ging. Lopes probeerde de Colombiaan af te stoppen maar haakte hem. Na een VAR-interventie wees Van Damme dan toch naar de stip en Heynen zorgde met zijn 4e doelpunt op een week tijd.

Het lukte de bezoekers niet meer om in de 16 van Genk te komen. Denkey trapte op de vuisten van Vandevoordt maar verder zag de Genkse doelman de afstandsschoten vooral over en naast vliegen.

Aan de overkant wou Onuachu maar al te graag zijn eerste maken. Maar de grote Nigeriaan had pech in zijn afwerking. Eerst kon hij de voorzet van Paintsil niet genoeg raken en een minuut later moest hij te veel vanuit de draai trappen.

Wouter Vrancken gunde ook Allly Samatta nog een wissel bij zijn terugkeer naar de Cegeka arena. De Genkse aanhang zong de Tanzaniaan luidkeels toe maar de speeltijd was te beperkt om nog iets van zijn invalbeurt te maken.

Cerccle kon RC Genk niet meer bedreigen en zo pakken de Limburgers 12 op 12 en staan ze minstens een week mee aan de leiding van de competitie. Cercle blijft rond de gevarenzone bengelen.