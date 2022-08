Volg KV Mechelen - Westerlo LIVE op VOETBALKRANT.COM!

De afsluiter van de speeldag is best een leuke affiche: een streekderby tussen KVM en Westerlo. KV kan thuis altijd een tikkeltje meer en Westerlo bracht al fris en dartel voetbal.

Na een 0 op 6 dreigden even donkere wolken boven Mechelen. Dan is het gewoon prima als je nadien 4 op 6 kan pakken en daar moet nu op worden verder gebouwd. Vooral in de thuiswedstrijd tegen Union werd er goed druk vooruit gezet en in de ruimtes gelopen. Dat moet voor Malinwa ook het beproefde recept zijn om zondagavond nog eens zijn supporters te verwennen.

De steun van de fans geeft Achter de Kazerne altijd iets extra en die zal ook nodig zijn tegen een Westerlo dat al indruk maakte. Dit seizoen zijn het de Kemphanen die in de rol kruipen van de kampioen van 1B die op het hoogste niveau de goede lijn doortrekt. Buitenshuis werd er wel twee keer verloren, maar zat er ook telkens meer in. Derde keer, goede keer dan maar, in de zoektocht naar een goed resultaat buitenshuis.

Meer selectiezorgen bij Mechelen

Wouters heeft opnieuw meegetraind. Of hij dit weekend al in actie komt, is onzeker. Hetzelfde geldt voor Storm. Ngoy zal zeker nog ontbreken bij KV Mechelen, net als Bijker, Mrabti en Lefrancq. Bij Westerlo zijn er minder selectiezorgen: Daci is de enige afwezige.

