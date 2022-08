Volg KV Oostende-STVV hier live vanaf 16u

Na de winst van Seraing gisteren bengelt STVV helemaal onderaan het klassement. In Oostende kunnen ze daar verandering in brengen en ook een eigen record pakken.

STVV verloor geen van de laatste acht uitduels in de Jupiler Pro League en kan voor het eerst in de clubgeschiedenis ongeslagen blijven in negen opeenvolgende uitduels op het hoogste niveau (eerder ook 8 in 1968).

Met Shinji Okazaki, de Japanse recordinternational, heeft Bernd Hollerbach alvast een nieuwe spits met ervaring op het allerhoogste niveau. “Ik ben blij om aan te sluiten bij deze ambitieuze club”, aldus Okazaki. “Mijn ambitie is duidelijk: zoveel mogelijk goals maken voor de Kanaries. Tijdens de trainingen heb ik al gemerkt dat er kwaliteit in deze ploeg schuilt. Met mijn ervaring en doelgerichtheid wil ik het team helpen om resultaten te boeken en zo snel mogelijk op te klimmen in het klassement."

Yves Vanderhaeghe moest dan weer knopen doorhakken in zijn selectie. Met Fraser Hornby heeft hij een nieuwe spits en dus zitten Makhtar Gueye en Marko Kvasina niet in de selectie. Ook jeugdproduct Andy Musayev is er verrassend niet bij. Veel wijzigingen in zijn basisploeg hoeven er niet verwacht te worden.

