Volg Cercle Brugge - Zulte Waregem LIVE op VOETBALKRANT.COM!

75

Sangaré staat vrij om uit te pakken met een volley aan de tweede paal. Torres heeft het net op tijd door en kan afblokken.



73

Waar Cercle in het begin van de tweede helft het overwicht weer opeiste, kwam Zulte Waregem de jongste minuten een paar keer gevaarlijk opzetten. Wie van beide teams kan doorduwen in het slotkwartier?



69

Miroshi kan een vrijschop licht beroeren en kopt aan de tweede paal naast.



68

Fadera komt dreigen voor Zulte Waregem. Zijn afgeweken schot caprioleert over doel.



67

Thibo Somers

Abu Francis





66

Rommens nog eens aan het kanon. Geen enkele veldspeler raakt zijn schot aan en zo kon dat wel gevaarlijk worden, want Majecki moet niet al te veel gezien hebben. Het schot belandt wel in de armen van de doelman.



65

Daniel Ramírez Fernández

Mamadou Sangare





63

Een kopbal van Daland op hoekschop van Hotińá gaat van dichtbij over.



61

Bossut moet een vrije trap lossen, maar krijgt het leer toch weer te pakken. Gelukje voor de bezoekende doelman.



57

Cercle begint wel wat overtredingen af te dwingen. Misschien kan het verschil gemaakt worden op stilstaande fase?



53

Gele kaart voor Nicolas Rommens





52

Ueda neemt de bal iets te veel mee naar buiten, maar kan wel nog afdrukken. Het wordt een schot recht in de handen van Bossut.



50

Gele kaart voor Boris Popovic





47

Majecki pakt een schot van Tambedou.



46

De tweede helft is begonnen.



44

Een schot van Van der Bruggen rolt net voorlangs. Cercle wil een hoekschop, maar de spelleiding geeft doeltrap. Waar hebben we dat nog gezien?



42

Na de gelijkmaker heeft Zulte Waregem echt wel greep op de match gegrepen en is het duels gaan winnen. Cercle daarentegen is wat teruggezakt.



38

Een trap van Hotińá belandt naast doel.



35

De match zit in zijn minst goede periode tot dusver. Al zijn we natuurlijk wel héél erg verwend qua spektakelwaarde in de openingsfase.



31

Na een hoekschop is de afvallende bal voor Decostere. De rechtsachter trapt onzuiver over en naast.



29

Beide ploegen hebben het nu even moeilijk om de juiste beslissingen te nemen in de zone van de waarheid.



25

Bij Zulte Waregem zullen ze zelf amper geloven dat ze zonder averij die eerste 25 minuten zijn doorgekomen. Sinds die gelijkmaker is een match met twee ploegen begonnen. Voordien stond er slechts één team op het veld.



22

Daland wint het duel van Vossen, maar levert dan in. De Noor vindt dat hij foutief gehinderd werd bij het uitvoetballen. Rommens mag alleszins afdrukken en doet dat recht in de armen van Majecki.



18

Redding Bossut

Bossut wordt nog eens aan het werk gezet met een schot van Somers van in de zestien. De doelman van Essevee is wakker en dat is nodig ook.



16



Doelpunt van Nicolas Rommens (Alieu Fadera)

Zulte Waregem komt een eerste keer aan het doel van de thuisploeg en het is meteen raak. Rommens schiet de gelijkmaker van aan de rand van het strafschopgebied voorbij Majecki.



13

Denkey schiet van aan de rand van de zestien meter naast. Cercle wil nog een hoekschop, maar Van Driessche geeft doeltrap voor Zulte Waregem.



12

Daar is Cercle opnieuw: Somers met een deviatie naast doel.



11



Doelpunt van Ayase Ueda (Kévin Denkey)

Het kon niet blijven duren. Ueda jaagt de 1-0 van in de grote rechthoek laag tegen de netten.



8

Bossut redt deze keer

Het Cercle-offensief houdt aan: Somers kopt de voorzet van Hotic naar de hoek, Bossut kan redding brengen en duikt ook nog in de voeten van Denkey.



4

Doelhout niet de vriend van Cercle

Somers schiet in de draai... tegen de paal! Niet te geloven!



2

De paal moet Essevee al rechthouden!

Goede voorzet van Hotińá richting tweede paal en daar staat Ueda vrij;. De Japanner kopt tegen de paal!



1

Ze zijn eraan begonnen in Jan Breydel.



1

Cercle Brugge - Zulte Waregem: 0-0





Cercle Brugge: RadosŇāaw Majecki - Louis Torres - Jesper Daland - Boris Popovic - Robbe Decostere - K√©vin Denkey - Dino Hotińć - Leonardo Da Silva Lopes - Hannes Van der Bruggen - Thibo Somers - Ayase Ueda

Bank: Jean Marcelin - Christiaan Ravych - Heitor - Abu Francis - Teun Wilke Braams - Aske Sampers - Sébastien Bruzzese



Zulte Waregem: Daniel Ramírez Fernández - Ravy Tsouka Dozi - Sammy Bossut - Borja López Menéndez - Oleksandr Drambaev - Abdoulaye Sissako - Jelle Vossen - Moudou Tambedou - Nicolas Rommens - Alieu Fadera - Novatus Dismas Miroshi

Bank: Lennert Hallaert - Sef Van Damme - Timothy Derijck - Lasse Vigen - Mamadou Sangare - Alessandro Ciranni - Louis Bostyn - Lukas Willen - Stan Braem