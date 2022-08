Volg Charleroi-Club Brugge hier live vanaf 20u45

Club Brugge kent zijn tegenstanders in de Champions League en zal dus binnen enkele weken helemaal klaar moeten zijn om de Europese toppers partij te geven. Charleroi wordt alvast een goeie waardemeter.

De Carolo's hebben hun laatste twee partijen gewonnen na een slechte start met twee verlieswedstrijden. Edward Still heeft er weer een moeilijk te bespelen ploeg van gemaakt. Maar Club heeft zich ook herpakt. Tegen Kortrijk was de eerste helft al heel goed te noemen, maar de tweede veel minder. Een wedstrijd lang op hoog niveau spelen is de volgende stap.

Carl Hoefkens nam alvast geen Balanta, Vormer en Hendry mee in zijn selectie. Wel aan de aftrap: Hans Vanaken. Zijn transferdossier zal wel nog meer dan een week aanslepen voor er duidelijkheid in komt. Tot dan zal Hoefkens op zijn routinier blijven rekenen.

Als u denkt dat Charleroi zal winnen van Club, dan krijgt u bij betFIRST al bijna vier keer uw inzet terug. En er zijn nog leuke bets te doen...