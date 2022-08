LIVE: Gent ziet VAR twee strafschoppen afkeuren en staat achter tegen Antwerp

45+5

Cuypers zet zich goed af in de 16 maar kan enkel een corner afdwingen



45+4

Gent krijgt nog enkele halve kansjes maar komt niet tot een gevaarlijk schot



45+2

De Nederlander gaat zelf naar de kant en lijkt er meteen opnieuw op te kunnen



45+1

En nu blijft Vincent Janssen liggen na contact. Speelt Antwerp meteen twee spitsen kwijt op enkele minuten tijd?



45

We krijgen 5 minuten blessuretijd.



44

Okumu klimt het hoogste op een corner maar kopt in de handen van Butez



44

Michael Frey

Jurgen Ekkelenkamp





42

Frey is blijven zitten en hinkelt met ondersteuning van het veld. Een blessure?



40

Janssen met een listig lobballetje, Roef strekt zich en duwt in corner



38

We hebben al heel wat animo gehad in deze eerste helft en kijken al uit naar de persconferentie van straks



34

De VAR beslist: geen penalty!





32

Penalty voor KAA Gent

Pacho zet nogal opzichtig zijn voet in de 16 en Cuypers gaat er graag over. Of toch niet? Laforge moet naar de beelden kijken en Cuypers lijkt Pacho dan toch niet te raken



31

Antwerp op de counter vanop rechts. Gerkens wil in één tijd naar doel knallen maar zijn schot wordt afgeblockt



30

Bij Gent hebben ze het na een halfuur wel gehad met scheidsrechter Laforge, alhoewel hij net twee keer in het voordeel van Gent floot en de VAR er telkens tussenkwam



27



Doelpunt van Michael Frey (Penalty)





25



Penalty voor Antwerp

Het contact was niet zo zwaar dat Odjidja rood moet krijgen maar de fout gebeurde wel in de 16! Penalty voor Antwerp met Frey. De Zwitser deed het donderdag tegen Istanbul BB in de Conference League en nu opnieuw voor Antwerp.



24

Laforge wordt naar het VAR-scherm geroepen. Was het contact van Odjidja op Yusuf zo zwaar?



23

Yusuf is blijven liggen na contact. Geen fout volgens Laforge maar bij Antwerp trappen ze de bal we lbuiten



20

Een goede aanval van Antwerp vanop de rechterflank. Bataille zet voor richting Frey maar Hanche-Olsen kopt op tijd weg



16

Een kopduel of 3, 4 ging er vooraf aan de beslissende kopbal van Pacho die ervoor zorgde dat een alerte Vincent Janssen in het kleine strafschopgebied de bal in de bovenhoek kon trappen



15



Doelpunt van Vincent Janssen (Pacho William)

Nainggolan mag een vrije trap nemen aan de zijlijn. Eén hand in de lucht en richting tweede paal. Daar wordt hij teruggekopt en na veel over en weer gekop staat Vincent Janssen op de goede plaats om de 1-1 te scoren!



12

Almeida en Butez weten het even niet meer. De Antwerp-doelman trapt de bal hoog weg, maar niet ver



10



Doelpunt van Sven Kums

Strafschop of niet, Kums trapt de vrije trap ook in doel! Met wat meeval want Kums had de verste paal voor ogen maar via Vines verdwijnt de bal in de eerste hoek voorbij Butez



9

De VAR beslist: geen penalty!





8

Gele kaart voor Dinis Almeida





8

Penalty voor KAA Gent

Almeida raakt een steekpass van Odjidja ongelukkig met de hand en Laforge wijst naar de stip. De VAR controleert of de bal binnen of buiten de 16 werd aangeraakt met de hand en Almeida komt goed weg, net buiten de 16!



3

Nainggolan is hevig aan het gebaren richting Frey en Janssen. Dit is wel een gewaagd experiment van Mark Van Bommel



2

Hong zit tussen een te korte pass bij de Antwerpse defensie maar Gent kan niet snel tegenprikken



1

KAA Gent - Antwerp: 0-0





KAA Gent: Joseph Okumu - Michael Ngadeu - Hyun-Seok Hong - Vadis Odjidja - Hugo Cuypers - Andrew Hjulsager - Matisse Samoise - Andreas Hanche-Olsen - Sven Kums - Laurent Depoitre - Davy Roef

Bank: Celestin De Schrevel - Jens Petter Hauge - Ibrahim Salah - Jordan Torunarigha - Darko Lemajić - Alessio Castro-Montes - Bruno Godeau



Antwerp: Alhassan Yusuf - Pieter Gerkens - Vincent Janssen - Samuel Vines - Toby Alderweireld - Jelle Bataille - Radja Nainggolan - Jean Butez - Pacho William - Dinis Almeida - Michael Frey

Bank: Gaston Avilla - Jurgen Ekkelenkamp - Ritchie De Laet - Koji Miyoshi - Ortwin De Wolf - Christopher Scott - Anthony Valencia