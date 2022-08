Volg Seraing-Genk hier live vanaf 16u

Zou Genk enig probleem kennen deze namiddag tegen Seraing? De Luikenaars pakten tegen Eupen hun eerste winst vorige week en hebben wat vertrouwen getankt.

Maar er is nog altijd een stevig kwaliteitsverschil. Trainer Jeunechamps wacht bij Seraing nog steeds op versterkingen, maar Luciano D'Onofrio is weer aan het wachten tot het laatste moment. Wouter Vrancken heeft dan weer wel zijn zaakjes op orde en Genk raast door de competitie sinds ze op de eerste speeldag verloren tegen Club Brugge.

"Er is stevig gezweet op training, niet alleen door de warmte maar ook zeker door de inspanningen. Het is fijn om vast te stellen hoe iedereen er weer vol in ging. Het blok bij Seraing staat er goed en dan spelen ze vanuit de organisatie op de counter. We hebben ons daarop voorbereid, zelfs tactisch op een smaller veld gespeeld in functie van het veld zaterdag, en moeten met vertrouwen opnieuw ons spel spelen en de gemaakte afspraken realiseren", aldus Wouter Vrancken.

