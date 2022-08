Volg Union-Anderlecht hier live vanaf 18u30

Felice Mazzu keert vandaag terug naar het stadion waar hij vorig seizoen nog op handen werd gedragen. De trainer zal er waarschijnlijk een minder leuke ontvangst krijgen nu hij naar Anderlecht verkaste.

Mazzu heeft geen verrassingen in zijn 22-koppige wedstrijdselectie. Daarin wel geen Julian Duranville, die geblesseerd is. Angulo zit er wel in, terwijl hij gisteren nog met de RSCA Futures speelde. Zonder al te grote last minute wijzigingen zal Felice Mazzu niet al te veel wijzigen. Refaelov blijft waarschijnlijk naast Silva staan.

De enige vraag is of Arnstad ook weer een basisplaats krijgt. De jonge Noor maakt indruk op Mazzu en hij wil hem zoveel mogelijk speeltijd gunnen.

Karel Geraerts van zijn kant heeft ook geen problemen. Hij kan op een quasi volledig fitte kern rekenen. De opvolger en voormalig assistent van Mazzu kan zich vandaag een weg in de harten van de Union-fans banen mits winst.

