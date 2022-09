Opstellingen Anderlecht - OH Leuven (Jupiler Pro League)

Anderlecht moet winnen om het vertrouwen terug te krijgen, dixit Felice Mazzu. Met OH Leuven krijgen ze alvast geen makkelijke klant voor de kiezen.

Felice Mazzu moet Benito Raman missen, maar heeft wel Jan Vertonghen en Amadou Diawara opgenomen in zijn selectie. De recordinternational wordt meteen aan de aftrap verwacht. Diawara mogelijk ook, maar hij heeft al meer dan een jaar geen match meer gespeeld.

Marc Brys hoopt ook in het Lotto Park punten te gaan pakken en mee te blijven strijden bovenaan. "Het is mooi en verdiend dat we daar staan,” aldus Brys. “Het geeft ook extra vertrouwen en drive aan de groep, maar we zijn er eigenlijk helemaal niet mee bezig. We proberen gewoon ons ding te doen en altijd voor de overwinning te gaan. Soms lukt dat en soms ook niet, maar elke wedstrijd moeten we vol aan de bak.”

“Het wordt sowieso een moeilijke wedstrijd. Bij RSCA is er snel druk, zeker als je twee keer verliest. Ze kunnen daar hun motivatie uit halen, maar het omgekeerde kan ook. Ze zullen alleszins scherp proberen starten om snel het verschil te maken. Wij zullen meteen op de afspraak moeten zijn,” aldus Marc Brys

