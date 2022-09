Invaller Valencia zorgt voor 3-0

Antwerp gaat zondagnamiddag op zoek naar 21/1 tegen Westerlo in het eigen Bosuilstadion.

21/21 zou knap zijn, maar niet uniek. In het verleden deden Club Brugge (97/98 en 00/01), AA Gent (01/02), Anderlecht (03/04) en Standard (13/14) hen dat al eens voor (telling tot 1986). Het is ook niet zeker dat 21/21 ervoor zou zorgen dat de sterren gunstig staan voor een titel want in slechts 3 van de 5 bovenstaande gevallen wist de ploeg met de perfecte start ook de titel te pakken.

Antwerp deed het in 1930 al eens voor en toen werden ze wel kampioen enkele maanden later, of hoe statistieken in je voordeel of in je nadeel kunnen werken afhankelijk van hoe ze verteld worden.

Afgelopen donderdag werd er in een evenvolle wedstrijd nog met 4-2 gewonnen thuis van Union en het Bosuilstadion maakt zich al klaar voor een nieuw feestje. Mogelijk met nieuwkomer Calvin Stengs die speelgerechtigd is voor het duel.

Want de bezoekers uit Westerlo lijken na een niet onaardige start toch in een dipje te zitten. De voorbije 5 wedstrijden werd er enkel gewonnen van Standard en vorige week verloor Westerlo nog in het eigen Kuipje van Eupen met 0-1 én een gemiste strafschop. Hoogtijd voor Jonas De Roeck en co om punten te pakken want met 6/21 dreigt het een seizoen te worden met veel angst om meteen terug richting 1B te gaan voor de promovendus.

De Roeck beëindigde zijn spelerscarrière bij Antwerp na 79 wedstrijden gespreid over twee periodes bij The Great Old. Zal zijn ex-ploeg hem wat genade gunnen of stoomt Antwerp door?