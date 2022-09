KAA Gent gaat op zoek naar verlengstuk na overwinning tegen Anderlecht op bezoek bij Charleroi

KAA Gent gaat vanavond op bezoek bij de Zebra's van Charleroi. Weten de mannen van Hein Vanhaezebrouck een verlengstuk te knopen aan hun knappe overwinning tegen Anderlecht?

KAA Gent ontving vorig weekend Antwerp in eigen huis. Wegens enkele (terechte) VAR-tussenkomsten eindigde de wedstrijd uiteindelijk op een 1-2-nederlaag voor de Buffalo's. Donderdag kregen ze de kans om hun te herpakken, en dat deden ze ook. De inhaalwedstrijd op het veld van Anderlecht werd een saaie match om snel te vergeten, maar de mannen van Hein Vanhaezebrouck wisten met 0-1 te winnen na een penaltydoelpunt van Hugo Cuypers en dat was het belangrijkste voor de bezoekers. Met de uitwedstrijd op Molde van donderdag is het wel nog even afwachten wie rust zal krijgen bij de Gentenaren.

Charleroi wil zich ook maar al te graag herpakken na hun nederlaag tegen Club Brugge van vorige week. De Zebra's kwamen op voorsprong tegen de landskampioen, maar moesten zich uiteindelijk toch gewonnen geven. Als Charleroi, dat nu negen punten telt, vandaag wint, springen ze over KAA Gent dat momenteel elf punten heeft. De ziekenboeg bij KAA Gent is groot, maar ook Charleroi zal het vanavond moeten doen zonder de geblesseerde Jules Van Cleemput en Stefan Knezevic.