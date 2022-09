Wordt het appelmoes of krijgen we toch smurfentaart in Limburgse derby?

Club Brugge-Cercle Brugge is niet de enige derby dit voetbalweekend want zaterdagnamiddag nemen Racing Genk en STVV het tegen elkaar op voor de Limburgse derby.

Racing Genk is naast Antwerp dé ploeg in vorm in de Jupiler Pro League. Op een misstap op de openingsspeeldag na won Genk alle wedstrijden, vorig weekend nog overtuigend met 0-4 op het veld van Seraing. Het Vrancken-effect?

Vrancken heeft alleszins heel wat kwaliteit moeten inboeten deze zomer na het vertrek van Ito, Bongonda, Dessers, Lucumi en Thorstvedt. Aanwinsten Castro, Galarza, Carstensen en Samatta hebben zich voorlopig nog niet kunnen tonen. Misschien moet De Conde met nog drie dagen te gaan de transfermart nog eens optrekken? Voorlopig heeft Genk een nettowinst van 29 miljoen uit transfers gehaald deze zomer.

Het moment om zich te tonen is alleszins aangebroken voor de nieuwe transfers want de derby tegen Sint-Truiden is toch altijd iets speciaal.

Want de bezoekers zullen zich niet zo makkelijk laten wegzetten in de Cegeka arena. Na een lastig seizoensbegin waarin het lang wachten was op de eerste overwinning, heeft STVV nu 6/6 na winst tegen KV Mechelen en in Oostende.

Hoewel STVV vooral een Japanse entente is, zullen de spelers maar al te goed beseffen dat er in Genk gevochten zal moeten worden voor de zege.

Vorig seizoen verloor Genk nog met 0-1 na een doelpunt van Daichi Hayashi. Herhaalt de geschiedenis zich?