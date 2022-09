Volg KV Mechelen - Seraing LIVE op VOETBALKRANT.COM!

KV Mechelen thuis en uit, dat is een wezenlijk verschil. De rode lantaarn komt zaterdag over de vloer en moet hopen dat het niet het beste KV treft. Bij de thuisploeg is Nikola Storm wel weer inzetbaar.

De laatste twee thuismatchen gewonnen, met lange periodes van goede pressing naar voren. Op verplaatsing viel die haast helemaal weg en werd het 1 op 9. Dat is het bilan van KV Mechelen de voorbije weken. Aangezien het dit weekend thuis speelt, groeit de hoop op puntengewin weer. Ook omdat het Storm recupereert, al zal die nog op de bank beginnen. Man in vorm is Hairemans, met drie treffers in de laatste twee duels. Seraing won bij vorige verplaatsing Hekkensluiter Seraing kan zich aan één iets optrekken: het pakte zijn enige punten tot dusver in een uitwedstrijd, bij zijn vorige verplaatsing. Het moet zich nu wel herpakken na een matige prestatie tegen Genk (0-4) en dat is lang niet voor het eerst dit seizoen. Met drie punten bengelt het helemaal onderaan. Elke kans om punten te pakken dient dus gegrepen te worden. KV Mechelen stelt het nog zonder Bijker, Mrabti, Coucke, Lavalée, Bolingoli en Lefranq. Storm zal zich klaarhouden voor een invalbeurt. Voor Robberechts komt deze wedstrijd wellicht nog te vroeg. Bij Seraing liggen Lasshaini, Kilota en D'Onofrio dan weer in de lappenmand. BIJ BETFIRST kan u 1,62x uw inzet verdienen bij een zege van KV Mechelen, 4,45x uw inzet bij een gelijkspel en liefst 5,50x uw inzet bij een overwinning van Seraing!