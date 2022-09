Doelhout staat tweemaal in de weg in kansrijke eerste helft

Om kwart voor negen ontvangt Standard Luik, Oostende in het Maurice Dufrasnestadion voor een duel in de middenmoot van de Pro League. Beide ploegen kunnen de drie punten goed gebruiken om afstand te nemen van de plaatsen onderin het klassement.

De tiende in de stand, Standard Luik, ontvangt met Oostende het nummer elf uit de Jupiler Pro League in een belangrijk duel om de drie punten. De ploeg die de overwinning over de streep kan trekken, doet een goede zaak en neemt afstand van de clubs onderin het klassement. Ronny Deila telt met zijn 'Rouches' zeven punten uit zes wedstrijden. Terwijl Yves Vanderhaeghe één punt minder telt dan de thuisploeg. Het belooft een spannende wedstrijd te gaan worden.

De thuisploeg kan terugblikken op een overwinning, vorige week op bezoek bij Kortrijk (0-1). Tegenstander van de dag, Oostende kwam met lege handen terug van een trip in de studentenstad, Leuven (2-1). Kan Standard een reeks neerzetten? Of spoelt KVO de nederlaag van vorige week, met drie belangrijke punten, weg?

Man in vorm

Vorig seizoen verloor Oostende met het kleinste verschil op het veld van Standard. In een wedstrijd waar de thuisploeg de betere was, kon het tien minuten voor affluiten het enige doelpunt van de wedstrijd scoren via Selim Amallah. Niet toevallig is hij momenteel de man in vorm bij de 'Rouches'. De aanvallende middenvelder telt vier treffers uit vijf wedstrijden.

Het is zaak voor Oostende om de Marokkaan uit de wedstrijd te houden, al moeten ze dat zonder D'Haese en McGeehan doen. Beide spelers liepen een spierblessure op en staan tien dagen aan de kant. Ook voor Capon komt de verplaatsing naar Luik te vroeg.

Ronny Deila kan op de geblesseerde Ohio na, op al zijn spelers rekenen. Ook Nicolas Raskin maakt nog deel uit van de kern. De jonge Belg stond lange tijd in de belangstelling van Rangers, maar tot een definitieve overgang kwam het niet.

Drie punten voor Standard zou een tweede overwinning op rij betekenen, terwijl Oostende met een vierde nederlaag op rij richting de kust zouden keren. Anderzijds zou een stunt op bezoek bij Luik, Yves Vanderhaeghe wat meer ademruimte kunnen opleveren. Volg de wedstrijd straks live via Voetbalkrant.

