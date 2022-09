Union met twee strafschoppen voorbij Zulte Waregem naar top van het klassement

Zulte Waregem en Union sloten de speeldag af in de Luminus Arena. Voor beide ploegen een belangrijke wedstrijd en dus mochten we ons aan het nodige spektakel verwachten.

Zulte Waregem had onder meer Seraing en Kortrijk zien winnen eerder in het weekend en stond daardoor plots op een degradatieplaats voor de wedstrijd van zondagavond tegen Union. De bezoekers van hun kant konden met een overwinning hun stekje bovenin opnieuw gaan opeisen.

Bij de thuisploeg kwam Ciranni in de plaats van Ramirez in de ploeg, bij de bezoekers kregen Adingra en Kandouss een plekje in de basis. Ross Sykes en Lapoussin waren de kinderen van de rekening en begonnen op de bank.

Kwantumfysica?

Zulte Waregem speelt dit jaar echt niet slecht. Mbaye Leye heeft er leuke looplijnen ingeslopen en dat levert soms leuke dingen op. Maar sommige dingen kan je niet over jezelf afroepen. Zoals er fans van de Buffalo's (en met hen sommigen van ons in onze prognose voor de start van het seizoen) dachten "Gent Kampioen" zijn er ook mensen die denken dat ploegen die goed voetballen, maar weinig punten pakken altijd moeten opletten voor degradatie.

OH Leuven, Westerlo en KV Mechelen degradeerden het voorbije decennium ook al eens 'onterecht'. Opletten dus. Zeker gezien ook tegen Union Essevee echt niet slecht was en bijwijlen zelfs meer aanspraak maakte op de 1-0 dan op de 0-1 - al was er meteen dreiging van Vanzeir en co.

Maar goed: alles is trilling en energie. Het is een van de wetten uit de kwantumfysica. En af en toe is zelfs blijven staan en de boel laten trillen klaarblijkelijk genoeg voor een strafschop tegen. Het overkwam deze keer Ciranni voor een foutje op Lazare, op aangeven van de VAR.

Strafschop (bis)

Union zo met een voorsprong de rust in. Na de pauze kon Adingra er vervolgens ook 0-2 van maken en zo de boel helemaal beslissen. Dat de bezoekers nog een tweede (goedkope) strafschop kregen was daarna niet eens meer zo belangrijk.

Stan Braem - de man die vanuit de amateurcompetitie naar Essevee kwam - kon nog zijn eerste op het hoogste niveau maken, maar verder dan een 1-3 nederlaag kwam Zulte Waregem niet meer, al werd ook Francois nog uitgesloten. Essevee blijft onderin achter, Union maakt een spurt naar een gedeelde vierde plaats.