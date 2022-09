Pakt Antwerp 24/24 op het veld van hekkensluiter Cercle Brugge?

Alleen maar rozengeur en maneschijn op de Bosuil. Met 21/21 is Antwerp perfect aan het seizoen begonnen en volgens enkele analisten is een 30/30 niet ver weg met de wedstrijden die nog in het verschiet liggen.

Eén van die wedstrijden is een verplaatsing op het veld van Cercle Brugge. Vorig jaar nog geloofd als revelatie van de terugronde en bijna nog geplaatst voor play off 2, maar nu stat Cercle Brugge op de laatste plaats in de Jupiler Pro League.

De stevige pressing van Cercle Brugge staat nog steeds als een paal boven water maar ze hebben met Rabbi Matondo een heel belangrijk wapen in die tactiek verloren. "We zijn in de vechtstand om alles te geven oor Cercle Brugge en onze fans. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheig nemen. Wij, de trainersstaf maar ook de spelers", wist Thalhammer nog te zeggen in zijn voorbeschouwing.

Bij Antwerp wordt het uitkijken naar hoe Mark Van Bommel zijn pionnetjes neerzet. Vorige week tegen Westerlo was er geen plek voor Nainggolan en De Laet bij Antwerp en was er heel veel Nederlands geweld in de aanval. Van Bommel zei na de wedstrijd nog dat dat snel kan veranderen in functie van de tegenstander, is Cercle Brugge zo'n tegenstander?