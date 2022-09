Volg KV Kortrijk - KV Mechelen deze namiddag om 16u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Het is al een woelig seizoen geweest voor eigenlijk alle KV's. Ook voor Kortrijk en Mechelen dus. Het onderlinge duel is een belangrijke afspraak voor beide teams.

Kortrijk is de ploeg die als eerste van trainer wissel. Aan Adnan Čustović om KVK naar veilige oorden te loodsen en hij is alvast goed aan zijn opdracht begonnen met een zege in Eupen. De Kerels willen nu ook in het eigen Guldensporenstadion wel eens zegevieren. Iets wat tot dusver nog niet gelukt is. Hoog tijd dus voor een eerste thuisoverwinning.

KV Mechelen heeft dan weer buitenshuis nog niet gewonnen. De uitschuiver in eigen huis tegen Seraing (2-3) was erg pijnlijk. De vraag is onder meer hoe Buijs de defensieve problemen kan oplossen. In elk geval zit er toch al enige druk op voor deze twee ploegen die 7 punten hebben. De winnaar zaterdagnamiddag komt in de dubbele cijfers en heeft straks 10 eenheden.

Nieuwkomer(s)

De kans bestaat de Bosnische nieuwkomer Stjepan Loncar dit weekend zijn debuut maakt voor KVK. Doelman Ilić is na een hard contact uit bij Eupen fit geraakt. Radovanović lijkt hersteld van zijn knieblesssure. Langs Mechelse zijde zijn nieuwkomers Bates en Verstraete klaar om te spelen. Lavalée en Robberechts zijn geblesseerd, Oum Gouet is ziek. Andere spelers zijn wel minstens beschikbaar voor een bepaald aantal minuten.

Een overwinning van KVK kan u 2,75x uw inzet opleveren bij BETFIRST en een gelijkspel zelfs 3,75x uw inzet! Een zege van KVM is dan weer goed voor 2,50x uw inzet!