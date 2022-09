OH Leuven dankt invaller Gonzalez met twee doelpunten en verslaat Charleroi met 3-2

OH Leuven heeft zich zaterdagavond naar een virtuele derde plaats in het klassement gehesen. Tegen Charleroi haalden de Leuvenaars een achterstand op en wonnen ze met 3-2. Vooral invaller Mario Gonzalez speelde een hoofdrol, al waren andere invallers Holzhauser en Ouédraogo ook beslissend.

Matig begin

OH Leuven-Charleroi kondigde zich aan als een duel tussen twee ploegen die vooral vanuit de organisatie voetballen om dan toe te slaan. Leuven wou bij het toeslaan klimmen in het klassement naar plaats 3 terwijl Charleroi virtueel de top 4 zou binnenkomen.

De eerste helft stond niet bol van de kansen en de eerste keer dat de bezoekers aan het Leuvense doel kwamen was ook meteen raak. Na een knappe aanval via verschillende stationnetjes verstuurde Ilaimaharitra een perfecte dieptass richting Gholizadeh. Die stond op de rand van het kleine strafschopgebied met zijn rug naar doel en legde af richting Heymans die helemaal alleen kon binnenwerken via de paal.

OH Leuven kwam beter in de partij en het duurde ook niet lang voor de gelijkmaker viel. Een lange bal van Malynov werd door Maertens perfect meegenomen tussen de Charleroi-defensie en Koffi in. Daarna was het een koud kunstje om de bal in het lege doel te leggen. De thuisploeg was de betere ploeg maar had ofwel pech met de laatste pass of de dwarsligger lag in de weg.

📊 xG HT: Louvain (0.43) 1-1 (0.12) Charleroi pic.twitter.com/wd2GrBXEnl — Ma Pro League (@MaProLeague) September 10, 2022

Net zoals in de eerste helft kwam Charleroi met wat meer initiatief uit de kleedkamer maar konden ze dat niet omzetten in grote kansen. OH Leuven probeerde er meermaals snel uit te komen maar het stugge Charleroi belette dat meermaals.

Invallers doen het

In de 60e minuut, net voor een aanvallende vrije trap voor OH Leuven, besloot Brys in te grijpen. Hij bracht Holzhauser en Gonzalez op het veld en uitgerekend die spelers zorgden voor de voorsprong van OH Leuven. Holzhauser sneed de vrije trap scherp aan en Gonzalez stond klaar aan de eerste paal om de bal achter zijn rug in doel te werken via de lat.

Charleroi dankt de VAR

Charleroi moest uit zijn pijp komen om nog minstens een punt uit de brand te slepen en kreeg wat meeval toen Mendyl nogal wild half naast een lange bal trapte en daarbij ook Daan Heymans mee onderuit schoffelde. Van Driessche zag er eerst geen graten in maar moest toch naar het scherm komen kijken. De bal ging toch op de stip en Ilaimaharitra zette feilloos om.

Invallers doen het opnieuw

Charleroi zette de bordjes opnieuw gelijk en dus was het opnieuw aan OHL om ten aanval te trekken. Een minuut na de gelijkmaker moest Koffi een wereldsave uit zijn mouw schudden om een kopbal van Holzhauser te keren.

Maar het was slechts uitstel van execuctie voor Charleroi want de 3-2 kwam er toch nog. Niet toevallig was het Mario Gonzalez die de thuisploeg opnieuw op voorsprong zette na een knappe aanval vanop de linkerflank en met Ouédraogo zorgde nog een andere aanvaller voor de assist.