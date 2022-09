Live: Standard met 0-2 op weg naar eerste zege in 15 jaar op bezoek bij STVV

STVV neemt het vandaag in eigen huis op tegen Standard. Het belooft een spannende wedstrijd te worden tussen twee ploegen met play-offambities.

Standard moet straks op bezoek bij STVV. Beide ploegen hebben tien punten en staan samen met Anderlecht op een gedeelde achtste plek. Wie vanavond de drie punten pakt, zet al vroeg in het seizoen zijn play-offambities dus extra in de verf. Bij Standard verloren ze van Westerlo en OHL om daarna 6 op 6 te pakken tegen Kortrijk en KV Oostende. Beide wedstrijden wisten de nieuwe trainer Ronny Deila en zijn ploeg met het kleinste verschil over de streep te trekken.

Bij STVV verloren ze na de 0-3-nederlaag tegen Anderlecht op 14 augustus niet meer. Op KV Oostende gingen ze met 0-1 winnen, waarna ze KV Mechelen met een knappe 3-1 versloegen. Afgelopen weekend speelden ze de Limburgse derby op het veld van aartsrivaal KRC Genk. De derby eindigde op een scoreloos gelijkspel. Dat zal vooral de Kanaries een vertrouwensboost gegeven hebben. Het zal dus een spannende wedstrijd worden vanavond met twee ploegen die absoluut zullen willen winnen om ervoor te zorgen dat Anderlecht niet kan uitlopen (als paars-wit weet te winnen op bezoek bij Westerlo).