Volg Union SG - RC Genk LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Een prachtige affiche op deze speeldag is de ontmoeting tussen Union en Genk. Weer aanknopen met een overwinning, dat zullen de bezoekers willen doen. Union kreeg in Europa dan weer een boost van jewelste.

Niet enkel de overwinning van Union in Berlijn, maar ook de manier waarop, is veelzeggend. De Brusselaars hebben nog altijd een elftal met veel potentieel en dat hebben ze in de competitie vooral in eigen huis laten zien. In het Dudenpark kan Union een perfecte 9 op 9 voorleggen. Houdt het dat maximum in stand en kan het richting een 12 op 12 gaan?

Elk van die drie thuiszeges kwam er wel met slechts één doelpunt verschil en Genk is de momenteel sterkste ploeg die het al over de vloer zal gekregen hebben. Dat bleef in de Limburgse derby tegen STVV wel steken op een 0-0, maar scoorde op verplaatsing al aan de lopende band. Voordien had KRC ook vijf keer na mekaar gewonnen. De draad weer oppikken is de boodschap.

Twee ploegen uit top vijf

Het is een wedstrijd tussen twee teams uit de top vijf en zou dus zeker de moeite waard moeten zijn. Lazare en François zijn geschorst bij Union. Voor Machida komt deze match nog te vroeg. Bij RC Genk ontbreken de geblesseerden Oyen, Sadick en Adnane.

