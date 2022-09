Volg Anderlecht - KV Kortrijk vanavond om 21u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Geen tijd meer voor excuses, maar voor daden bij Anderlecht. Felice Mazzù zal enkel met winst zondagavond tegen KVK vrede kunnen nemen. Een wedstrijd die ook in het teken zal staan van 'Mister Michel'.

Het zal de eerste competitiewedstrijd van Anderlecht zijn sinds het overlijden van Michel Verschueren, de voormalige sterke man van paars-wit. Een eerbetoon mag zeker verwacht worden. Daarnaast is er nog de huidige sportieve situatie. Een gelijkspelletje in Boekarest was in Europees verband nog wel oké. De crisis in de competitie bezweren kan enkel met een driepunter.

Dat heeft te maken met de vorige resultaten van RSCA, maar ook met de kwaliteit van de tegenstander. KV Kortrijk zit nog meer in de hoek waar de klappen vallen. Een zware thuisnederlaag tegen Mechelen maakte nog eens duidelijk hoeveel werk er aan de winkel is bij de West-Vlamingen. Dan komt een verplaatsing naar het Lotto Park niet ideaal, maar het is wel een opdracht die de Kerels vol moeten aanpakken.

Mazzù recupereert Jan Vertonghen voor de afsluiter van de speeldag. Net als Vertonghen werd ook Debast geselecteerd voor de Rode Duivel: een opsteker voor de youngster die zijn talent eerst in clubverband nog eens kan onderstrepen. Trebel, Diawara en Raman staan nog aan de kant. Kortrijk mist Massimo Bruno wegens een spierblessure. Dessoleil (rug) is twijfelachtig.