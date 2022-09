Kan Seraing in tweede helft comeback compleet maken bij Antwerp?

71

Morgan Poaty

Leroy Abanda Mfomo





Marsoni Sambu

Vagner





Abou Ba

Sami Lahssaini





Dietsch bokst een hoekschop weg



68

Nainggolan moet de Great Old op sleeptouw nemen om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen



68

Koji Miyoshi

Viktor Fischer





68

Jelle Bataille

Ritchie De Laet





67

Alhassan Yusuf

Radja Nainggolan





66

Stengs met een optimistische poging van aan de rand van de 16, ver over



65

Antwerp heeft het lastiger om er aanvallend uit te komen in vergelijking met de eerste helft



62

Die corner botst dor tot aan de tweede paal bij Mvoue die vanuit een scherpe hoek trapt, in het zijnet



61

Bernier omspeelt Vines alsof hij er niet staat. Zijn voorzet wordt echter in corner gewerkt



59

Bernier recupereert de bal en brengt de aanval op gang. Uiteindelijk krijgt Seraing ok twee schietkansen maar zowel Sambu Marsoni als Marius zien hun schot afgeblokt worden



54

Het gevaar zit soms in een klein hoekje. Een vrije trap van aan de zijkant van het veld wordt aan de tweede paal nog gedevieerd, gelukkig voor Butez en co over doel



53

Miyoshi dribbelt zich heerlijk voorbij drie Seraing-spelers in de 16 en speelt dan Ekkelenkamp aan. De Nederlander besluit echter in het zijnet



50

Gele kaart voor Jelle Bataille





48

Antwerp snijdt nog maar eens door de defensie van Seraing. Janssen laat de bal voor Stengs , Dietsch brengt redding



47

De tweede helft wordt op gang gefloten in de striemende regen



46

Mathieu Cachbach

Steve Regis Mvoue





45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



43



Doelpunt van Antoine Bernier (Marius Mouandilmadji)

De Bosuil wordt toch even stil en de halve bus meegereisde Seraing-fans mogen juichen. Marius Mouandilmadji kan een voorzet net niet richting doel deviëren maar de bal blijft wel liggen voor de aanstormende Bernier die in de korte hoek via de paal de aansluitingstreffer scoort



41

Butez moet ook een keertje in actie komen deze eerste helft. Na een corner van Seraing raapt hij een botsende bal op



39

Weer zo'n vlotte aanval van Antwerp met onder meer een hakje van Ekkelenkamp. Enkele passes later komt de bal terug bij de Nederlandse belofte die terugkopt achteruit. Andermaal probeert Gerkens het met een afstandsschot maar deze keer heeft hij minder geluk met het afwijken van de bal



37

Een vlotte combinatie van Seraing door het centrum maar de terugkerende Alderweireld belet Bernier om af te werken



35

Antwerp is op dit moment even het gevaarlijkste via stilstaande fases. Dietsch verwacht een voorzet maar moet zich nog strekken aan zijn verste paal om de vrije trap van Bataille uit zijn doel te slaan



33

Ekkelenkamp op de lat!

Wat een heerlijke vrije trap van Jurgen Ekkelenkamp! Dietsch stond aan de grond genageld en ziet de bal uiteen spatten tegen de onderkant van de lat. Daarna botst het leer net niet voorbij de achterlijn



32

Een infiltrerende Gerkens wordt neergehaald aan de rand van de 16. We krijgen een hoekschp op een gevaarlijke positie voor Antwerp



29

Bij Seraing gaan ze nu zelf in de fout door in de opbouw een bal in de voeten van een Antwerp-speler te passen maar de thuisploeg kan niet profiteren met een snelle uitbraak



26

Bij Antwerp spelen ze volwassen verder. De drang naar voren is wat geminderd nu de score verdubbeld is



20



Doelpunt van Vincent Janssen (Pieter Gerkens)

Als het meezit, zit alles mee blijkbaar. Janssen legt knap af met de borst richting Gerkens. Die trapt in één tijd richting doel en via de hak van Janssen staat Dietsch op het verkeerde been. Hij kan enkel de bal helemaal van richting zien veranderen en in het doel laten stuiten



17

Daar was toch Seraing een keertje dat zijn neus aan het venster steekt. Mouandilmadji kan zijn voet net niet genoeg tegen een voorzet van Poaty zetten



15

De VAR heeft het zaakje bekeken en wil geen penalty



13

Stengs kapt zich vrij na een knappe voorzet van Ekkelenkamp. Balletje achter het steunbeen en dan de trap maar een Seraing-verdediger blokkeert de bal. Met zijn hand? Bij Antwerp willen ze alleszins een penalty



12

Seraing komt niet in het stuk voor. Het ene Antwerp-gevaar volgt het andere op



7



Doelpunt van Calvin Stengs (Toby Alderweireld)

Geen één zonder twee denkt Toby Alderweireld. Vorige week was er zijn eerste doelpunt en een week later op ongeveer dezelfde manier zijn tweede. Ditmaal was het Stengs die de corner geeft, Alderweireld maakt zich los van Mbow in het centrum en kopt simpel voorbij Dietsch



6

Gerkens probeert Dietsch te verrassen met een hard/voorzet schot maar de Seraing-doelman kan de bal aan de eerste paal nog in corner duwen



4

Janssen probeert bij een korte terugspeelbal tussen te komen maar Dietsch reageert alert



3

De Antwerp-aanhang wil er een sfeervolle vrijdagavond van maken en moedigt de ploeg stevig aan. Enkel de Pro League-hymne kreeg een fluitconcert



1

Antwerp - Seraing: 0-0





Antwerp: Alhassan Yusuf - Calvin Stengs - Pieter Gerkens - Vincent Janssen - Koji Miyoshi - Samuel Vines - Toby Alderweireld - Jurgen Ekkelenkamp - Jelle Bataille - Jean Butez - Pacho William

Bank: Ritchie De Laet - Radja Nainggolan - Viktor Fischer - Bruny Nsimba - Ortwin De Wolf - Anthony Valencia - Dinis Almeida



Seraing: Marsoni Sambu - Mamadou Mbow - Abou Ba - Abdoulaye Sylla - Marius Mouandilmadji - Antoine Bernier - Sandro Tremoulet - Mathieu Cachbach - Morgan Poaty - Sambou Sissoko - Guillaume Dietsch

Bank: Steve Regis Mvoue - Vagner - Marvin Tshibuabua - Leroy Abanda Mfomo - Valentin Guillaume - Sami Lahssaini - Timothy Galjé