Kan Charleroi weer aanknopen met een zege of stunt Westerlo tweede week op rij?

Door de overwinning tegen Anderlecht heeft Westerlo zichzelf wat ademruimte gegeven in het klassement. Maar met een verplaatsing richting Charleroi voor de boeg was er niet veel tijd om te feesten afgelopen week.

De euforie in het Kuipke vorige week was terecht na de overwinning tegen Anderlecht. Trainer Jonas De Roeck maakte zich dan wel geen zorgen omtrent de positie in het klassement maar met 6 punten na 7 speeldagen loerde het degradatiespook wel om de hoek in de Kempen.

"Pas als we geen kansen meer bij elkaar voetballen en we ons spel niet meer spelen, zal ik me zorgen beginnen maken", zei De Roeck na de 0-3 nederlaag tegen Antwerp en hij bleek nu ook gelijk te hebben. Maar op verplaatsing bij Charleroi zal het zaterdagavond geen lastige opgave worden.

Want de Zebra's willen na het verlies van vorige week op het veld van OHL de voeling met de linkerkolom niet verliezen. Voorlopig staat Charleroi op een achtste plek die recht geeft op play-off voetbal en een overwinning zou ervoor zorgen dat ze plots helemaal meedraaien voor de top 4.

Bij een verlies vanavond kan Westerlo gelijk komen met Charleroi, kunnen Anderlecht, STVV en Mechelen over de Carolo's springen en is het plots heel wat minder dit seizoen.