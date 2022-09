Kan Union na zijn Europese match nu wel winnen in de competitie?

Union moet voor de interlandbreak nog de verplaatsing maken naar Eupen.

Union heeft na twee speeldagen in de Europa League 6 op 6, het won tegen Union Berlin en Malmö. Maar na de match tegen Union Berlin liep het voor Union mis in de competitie tegen Racing Genk. En ook na de confrontaties met Rangers in de voorrondes van de Champions League verloor Union telkens in de competie.

Als Union ook volgend seizoen Europees wil spelen dan mag het de competitie niet gaan verwaarlozen. Het staat momenteel op een zesde plek met dertien punten. Het verschil met de vierde plaats is wel nog maar vier punten, maar de achterstand met Antwerp bedraagt al 14 punten. Na de wedstrijd tegen Eupen krijgt Union wel even rust met de interlandperiode na een zware periode met een wedstrijd om de 3 à 4 dagen.

Eupen in de gevarenzone

Eupen pakte zijn laatste twee matchen geen punten en komt stilaan in de gevarenzone van het klassement terecht. Het staat momenteel 15de maar het heeft even veel punten als voorlaatste Cercle en maar een puntje meer dan hekkensluiter Zulte Waregem.

De weg naar het net vinden is voor Eupen de laatste tijd ook een probleem. Het kon in zijn laatste twee matchen niet scoren en in de laatste vijf matchen maar twee keer. De mannen van Bernd Storck gaan dus aanvallend beter moeten doen.