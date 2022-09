Live: Nog geen doelpunten in Genk-Gent

45+2

En dan probeert Arteaga het maar eens vanop links. Preciado kan er nog net aan en verschalkt Roef net niet met een lopkopballetje



45+2

Onuachu kan net niet een een voorzet van Munoz



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



45

Gele kaart voor Daniel Munoz





44

Kums tre kt een counter op gang en speet Hong aan. De Zuid-Koreaan lijkt op het perfecte moment Depoitre aan te spelen maar ziet zijn pass toch nog onderschept worden



41

De regen valt met bakken uit de lucht maar de kansen voorlopig niet. Wat betreft de xG staat het 0,13-0,23



37

Jordan Torunarigha

Bruno Godeau





33

Nee hoor want de Ecuadoriaan trekt zich nu op gang en speelt Onuachu aan. Die legt of voor Hrosovsky en de Slovaak viseert de verste hoek met een afstandsschot. Uiteindelijk wordt het via een Gent-verdediger nog corner



31

Preciado ligt weer op de mat en heeft verzorging nodig. Maakt hij deze eerste helft nog vol?



30

Onuachu niet voorbij Roef

Preciado schakelt Torunarigha uit en steekt de bal diep tot bij Onuachu. De lange Nigeriaan kan er zijn voet nog tegenzetten maar raakt niet voorbij Davy Roef. In de herneming brengt diezelfde Torunarigha met een ultieme sliding redding



27

Genk werkt weg en zet meteen de counter op gang met Trésor maar ook zij kunnen niet tot een schot tussen de palen komen



25

Nu toch Gent met een actie vanop de linkerflank. Na een lage voorzet kan Hong afwerken maar zijn schot wordt afgeblokt. ok de rebound van Vadis verdwijnt via een Genks been in corner



23

Het is even geleden dat we nog doelgevaar hebben gezien langs beide kanten. RC Genk heeft meer balbezit maar komt niet in de 16 van Gent



20

Genk zoekt het gevaar vooral via de rechterflank. Opvallend aangezien daar met Preciado toch geen échte winger staat



18

Gele kaart voor Michael Ngadeu





16

Gent geeft op een domme manier een corner weg maar kan de bal makkelijk wegwerken



13

De rust is even gaan liggen en dan bedoelen we vooral dat er achteraan geen cadeautjes meer werden uitgedeeld de voorbije 5 minuten



9

Ditmaal werkt Vandevoordt zich in de nesten bij het uitvoetballen maar opnieuw kan Gent niet profiteren. Beide ploegen hadden hier na 9 minuten al enkele keren kunnen scoren



7

Preciado met de uitstekende dummy aan de rand van de 16 waardoor Munoz veel ruimte krijgt voor een voorzet. Die raakt echter niet voorbij de Gent-defensie



6

Onuachu probeert voorbij Ngadeu te gaan aan de rand van de 16 maar de Gent-verdediger laat zich niet zo eenvoudig passeren



5

Predciado wordt stevig aangepakt een blijft liggen op de middellijn. Na verzorging lijkt hij toch verder te kunnen



3

Geklunkgel bij Munoz

Munoz weet niet wie aanspelen en doet dat dan in de voeten van een Gent-speler. Depoitre legt af tot bij Cuypers die vrij kan afwerken maar in extremis redt Arteaga de meubelen nog door zich voor de bal te gooien



2

Genk zet goed druk op de bezoekers. Onuacuhu kaatst met Trésor die meteen voor gevaar zorgt in de 16 maar zijn schot gaat ver naast



1

KRC Genk - KAA Gent: 0-0





KRC Genk: Mark McKenzie - Gerardo Arteaga - Bryan Heynen - Mike Trésor Ndayishimiye - Patrik Hrosovský - Paul Onuachu - Daniel Munoz - Maarten Vandevoordt - Bilal El Khannous - Carlos Cuesta - Angelo Preciado

Bank: Ouattara Aziz - Mbwana Ally Samatta - Nicolas Castro - Rasmus Carstensen - Matias Galarza - Matisse Didden - András Németh - Tobe Leysen



KAA Gent: Michael Ngadeu - Hyun-Seok Hong - Vadis Odjidja - Hugo Cuypers - Alessio Castro-Montes - Matisse Samoise - Andreas Hanche-Olsen - Jordan Torunarigha - Sven Kums - Laurent Depoitre - Davy Roef

Bank: Paul Nardi - Elisha Owusu - Ibrahim Salah - Andrew Hjulsager - Malick Fofana - Nurio Fortuna - Bruno Godeau