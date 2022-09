Topaffiche in Luik met twee ploegen in vorm tegenover elkaar

Club Brugge heeft tot dusver een mooie Champions League campagne achter de rug. Om 18:30 moet de landskampioen opnieuw in de competitie aan de bak en trekt het richting Luik. Club heeft de drie punten nodig als het leider Antwerp niet uit het zicht wil verliezen.

Bij Club ontbreken Lang, Rits en Buchanan nog steeds de selectie wegens blessure. Van Vormer is al even geen sprake meer. Club won afgelopen dinsdag in Porto en het lijkt erop dat Hoefkens met dezelfde elf zal starten in Luik. Het is dus voorlopig nog steeds wachten op de allereerste basisplek voor recordaankop Yaremchuk. Sowah, die waarschijnlijk opnieuw de voorkeur krijgt, speelde in Porto een erg sterke partij.

Bij Standard is het uitvallen van Ngoy een serieuze aderlating. De Rouches pakten negen op negen en willen zich uiteraard tonen tegen de landskampioen, dat 15 op 15 pakte. Afspraak om 18:30 op Sclessin voor een topaffiche.