LIVE: Zulte Waregem - STVV, de opstellingen!

Op zaterdag staan er liefst vier duels op het programma in de Jupiler Pro League. In de Elindus Arena in het Regenboogpark is het alle hens aan dek. Volg de match LIVE en op de voet!

18:15

Zulte Waregem: Ravy Tsouka Dozi - Daniel Ramírez Fernández - Alioune Ndour - Sammy Bossut - Borja López Menéndez - Oleksandr Drambaev - Abdoulaye Sissako - Alessandro Ciranni - Moudou Tambedou - Nicolas Rommens - Alieu Fadera

Bank: Kevor Palumets - Nnamdi Chinonso Offor - Timothy Derijck - Lasse Vigen - Jelle Vossen - Mamadou Sangare - Louis Bostyn - Novatus Dismas Miroshi - Stan Braem



STVV:

Bank:

Vooraf

Zulte Waregem heeft dringend punten nodig. Lukt dat tegen STVV? Vossen zit op de bank, Ndour diep in de spits. Bij de bezoekers komt onder meer Bauer opnieuw in de ploeg.



Prono Zulte Waregem - STVV

Zulte Waregem wint Gelijk STVV wint

Zulte Waregem wint Gelijk STVV wint 29.44% 29.19% 41.37% Populairste 1-2

(88x) 1-1

(87x) 2-1

(70x)

Vergelijking Zulte Waregem - STVV

Positie

17 11

Punten

5 10

Gewonnen

1 2

Verloren

5 2

Gescoorde doelpunten

7 7

Doelpunten tegen

15 8

Gele kaarten

16 16

Rode kaarten

1 0

Onderlinge duels gewonnen