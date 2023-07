Na het pakken van de dubbel in het seizoen 2022-2023 opent kampioen Antwerp een nieuwe campagne tegen Cercle, een verraderlijke tegenstander. De Bruggelingen staan wel op het punt om een sterkhouder te verliezen.

Het seizoen inzetten als landskampioen: dat alleen is al speciaal. Antwerp begint eraan met de honger om zijn successen te bevestigen. Het maakte in de voorbereiding weinig doelpunten, maar stak wel de Supercup op zak. De derde prijs op rij en op dat elan willen de Sinjoren verder. Voor eigen volk sterk openen kan al enige twijfels wegnemen.

Cercle Brugge oversteeg vorig seizoen de verwachtingen met een hele knappe zesde plaats. Niet alle titularissen zijn gebleven, maar desondanks toont de Vereniging de ambitie om even goed of zelfs beter te doen. Wellicht zal ook moeten gebeuren zonder Ueda, want de Japanse aanvaller staat op het punt om naar Feyenoord te trekken.

Een belangrijke speler verliezen aan Feyenoord, daar weten ze bij Antwerp alles van. Het kan wel rekenen op een inzetbare Janssen, zijn waarde voor de ploeg valt niet te ontkennen. Ekkelenkamp is wel nog enkele weken out, Avila is geschorst. Langs Cercle-kant zou Ueda nog in de selectie zitten.

Volg Antwerp - Cercle Brugge zondagmiddag live van op de Bosuil via Voetbalkrant.com vanaf 13u30.