Charleroi - OH Leuven (Jupiler Pro League 2023/2024)

90

Marco Ilaimaharitra

Ryota Morioka





85



Doelpunt van Nathan Opoku (Penalty)





84

De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!





84

Het is afwachten

Opuku van OH Leuven ging lichten, maar het was wel heel licht



83



Penalty voor OH Leuven





82

Hamza Mendyl

Nachon Nsingi





79

Gele kaart voor Daan Heymans





79

Oday Dabbagh

Mitchy Ntelo





77

Schot van Banzuzi, maar zonder veel erg voor Koffi



72

Thibault Vlietinck

Sofian Kiyine





63

Gele kaart voor Mathieu Maertens





61

Daar is Leuven

De eerste bal tussen de palen voor OH Leuven is een feit. N'Dri met het schot, maar Koffi kan deze gemakkelijk stoppen



59

Voorlopig meer fouten dan kansen

Er worden momenteel meer fouten gemaakt dan dat er kansen te zien zijn



52

Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra





50

Schrijvers met het eerste schot op doel, maar ver boven dit van Koffi



46

Richie Sagrado

Jocelyn N’dri





46

Raphael Holzhauser

Mathieu Maertens





45+2

Bij Dabbagh met zijn tweede

Banzuzi met een domme balverlies en Dabbagh kan bijna profiteren, maar via een been van OHl wordt het een hoekschop



39

Gele kaart voor Isaac Mbenza

Het vele protesteren breekt Mbenza zuur op met een gele kaart



38

Eerste echte kans voor OHL

Banzuzi met de goede pas, maar de hoek is voor Vlietinck te scherp om af te werken.



32

OHL kan zijn overtal momenteel niet omzetten in grote kansen



17

Rode kaart voor Nikola Stulic

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg dus wou Nikola Stulic wat spanning brengen. De aanvaller gaat snoeihard in op Federico Ricca zonder reden. Stulic krijgt dan ook terecht de rode kaart onder zijn neus geduwd.



10



Doelpunt van Oday Dabbagh (Isaac Mbenza)

Amper 10 minuten had de thuisploeg nodig om op voorsprong te komen. Dit via Oday Dabbagh die de bal knap in doel werkt na een assist van Mbenza. Zo is ineens het eerste doelpunt van Palestijnse makelij in de Jupiler Pro League een feit.



7

Eerste bal tussen de balen

Knezevic met de kopbal en de eerste bal tussen de balen is voor Charleroi



6

Schrijvers met de vrije trap, maar in de handen van Koffi



2

OH Leuven komt al een eerste keer piepen bij de goal van Charleroi, maar zonder Koffi onder druk te zetten



1

Charleroi - OH Leuven: 0-0





18:13

Een leeg stadion

Omwille van een sanctie van vorig seizoen moet Sporting Charleroi in een leeg stadion spelen. Een treurige flashback naar de coronatijden spijtig genoeg.



Charleroi: Zan Rogelj - Oday Dabbagh - Stefan Knežević - Adem Zorgane - Isaac Mbenza - Hervé Koffi - Daan Heymans - Nikola Stulic - Stelios Andreou - Marco Ilaimaharitra - Mehdi Boukamir

Bank: Antoine Bernier - Mitchy Ntelo - Pierre Patron - Jonas Bager - Roméo Monticelli - Ryota Morioka - Valentine Ozornwafor



OH Leuven: Ezechiel Banzuzi - Jón Dagur Thorsteinsson - Siebe Schrijvers - Raphael Holzhauser - Valentin Alexandru Cojocaru - Federico Ricca - Hamza Mendyl - Nathan Opoku - Ewoud Pletinckx - Richie Sagrado - Thibault Vlietinck

Bank: Jocelyn N’dri - Joren Dom - Sofian Kiyine - Joel Schingtienne - Mathieu Maertens - Oregan Ravet - Nachon Nsingi