LIVE: Thiago scoort vanop de stip

Club Brugge begon zijn seizoen goed met een overwinning tegen het Deense Aarhus. Kan het die lijn ook doortrekken tegen KV Mechelen?

Club Brugge won tegen het Deense Aarhus overtuigend zijn eerste match van het seizoen. De rechterflank met Skov Olsen en Buchanan maakte heel wat indruk, KV Mechelen zal vooral daarvoor moeten opletten.

KV Mechelen verloor dan weer op het nippertje de Supercup tegen Antwerp na strafschoppen. Het zal er voor Steven Defour en co vooral op aankomen om toch iets te kunnen pakken tegen Club, want volgende week ontvangt het KAA Gent. Een 0 op 6 zoals vorig jaar is dan ook uit den boze.

Maar dan moet KV Mechelen wel vechten tegen de geschiedenis. De laatste drie wedstrijden tegen Club werden allemaal verloren. Club scoorde in die drie wedstrijden acht keer, Mechelen kon zelfs helemaal niet scoren.

Bij Club wordt het ook uitkijken hoe de Europese wedstrijd van afgelopen donderdag en die van volgende week donderdag tegen Aarhus zal meespelen. Geeft Deila het vertrouwen aan de ploeg die donderdag met 3-0 won of krijgen nieuwkomers zoals Vetlesen of Skoras al eens hun kans in de basis?