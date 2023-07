LIVE: Gent op voorsprong, rust!

KAA Gent opent het seizoen in de Jupiler Pro League zowaar nog eens met een thuiswedstrijd. Tijd om komaf te maken met een aloude statistiek?

De laatste keer dat KAA Gent het seizoen begon met een thuismatch was alweer van 2012-2013 geleden. De Gentse Feesten maken een thuiswedstrijd op de openingsspeeldag meestal onmogelijk, maar dit jaar dus niet.

Doordat de Gentse Feesten volgende week opnieuw later vallen, zou het wel eens een "once in a lifetime opportunity" kunnen worden. En ook naar resultaten toen is het interessant, want in al die uitwedstrijden werd ook nooit gewonnen op speeldag één.

"Op verplaatsing starten, dat bleek vaak al moeilijk", beseft ook Hein Vanhaezebrouck. In zijn selectie geen grote verrassingen. Iedereen is fit, op Depoitre na. Drie van de vier nieuwkomers zijn erbij, Jelacic zoals donderdag niet.

Meer dan 500 supporters van Kortrijk maken meteen de trip naar de Ghelamco Arena. Hoe klaar zijn De Kerels na een lastige voorbereiding, met weinig inkomende transfers en perikelen met een mislukte overname?