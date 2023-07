LIVE: STVV met de beste kansen

Om 19u15 sluiten STVV en Standard de eerste speeldag van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League af. Veel ogen zullen gericht zijn op Carl Hoefkens die zijn debuut maakt als coach bij de Rouches.

Het wordt vooral uitkijken naar de nieuwe gezichten die beide coaches tussen de lijnen zullen brengen. Carl Hoefkens en zijn assistent Yaya Touré kunnen rekenen op de terugkeer van Zinho Vanheusden.

Verder worden nieuwkomers Isaac Price en Aiden O’Neill in de basis verwacht. De 19-jarige Price kwam deze zomer over van het Engelse Everton. De jonge middenvelder kwam ook al twee keer in actie bij de nationale ploeg van Noord-Ierland. De Australische O’Neill is een 25-jarige middenvelder en werd in zijn thuisland weggehaald bij Melbourne City.

Voor STVV wordt het een jubileumjaar, de Truienaars willen met een overwinning beginnen aan hun 100e seizoen. Bij de Limburgse ploeg kunnen we ook een aantal nieuwe namen aan de aftrap verwachten. Coach Thorsten Fink kan zo rekenen op Bruno Godeau, die de overstap maakte van KAA Gent.

Verder worden ook nieuwkomers Ryotaro Ito en Frederic Ananou in de basis verwacht. Ito kwam over van het Japanse Albirex Niigata waar hij in 58 wedstrijden goed was voor 16 doelpunten. De 25-jarige Japanner speelt het liefst als aanvallend middenvelder. Ananou is een 25-jarige vleugelverdediger die liefst op de rechterkant speelt. Hij werd weggeplukt bij Hansa Rostock, dat uitkomt in de Duitse tweede klasse.