Een Brusselse derby, één van vele dit seizoen. Maar deze is toch voor Anderlecht heel speciaal. De buren van Union SG hebben immers al de zes vorige confrontaties gewonnen. Dat begint in Neerpede toch wel heel zwaar op de maag te liggen.

Voor de opstelling van Anderlecht zal het niet ver zoeken zijn. De elf die tegen Ajax aan de partij begonnen zullen in het Dudenpark normaal gezien ook op het veld staan. Met Dolberg, Patris en Dupé als nieuwe spelers. Vazquez, Lonwijk en Mendel zijn nog niet klaar.

Bij Union is het meer koffiedik kijken. Kabangu wordt normaal de vervanger van Boniface in de spits. Achterin nemen Machida en Mac Allister de plaatsen van Van der Heyden en Kandouss in. Rasmussen moet dan weer de grote schoenen van Teuma vullen.

De druk ligt vooral bij Anderlecht, dat er geen 7-0 van wil maken. "Ik denk niet dat ik iets moet zeggen in de kleedkamer", aldus Brian Riemer. "We spelen tegen een heel goed team en op verplaatsing. We weten dat het moeilijk zal worden, maar we willen revenche en we zullen klaar zijn voor de strijd."

Riemer weet echter dat zijn team er binnen een maand heel anders zal uitzien. "Fysiek zijn de jongens die hier waren klaar, maar we hebben nog veel werk te doen. Ik weet dat we een team zullen zijn dat zal blijven groeien tijdens het seizoen."