Volg LIVE 3-2: Charleroi komt opnieuw op voorsprong vanop de stip!

90

We krijgen 8 minuten blessuretijd.



89

Isaac Mbenza

Daan Heymans





89

Wat een tweede helft hebben we gekregen met 5 doelpunten. Komen er nog?



88



Doelpunt van Marco Ilaimaharitra (Penalty)

Ditmaal besluit Ilaimaharitra in de andere hoek en Charleroi staat opnieuw op voorsprong!



86



Penalty voor Charleroi

Na een uitstekende pas van Dragsnes duikt Mbenza de 16 in. Net voor hij wilt afwerken komt Balikwisha in het duel en De Cremer wijst naar de stip



84

Ook Antwerp-trainer Mark Van Bommel heeft wat zitten roepen vanaf de dug-out en krijgt een rode kaart



80

Nikola Stulic

Youssouph Badji





79

Bij Charleroi zijn ze niet te spreken over de niet gefloten fout op Ilaimaharitra. Mazzu maakt het te bont en krijgt een rode kaart



77



Doelpunt van George Ilenikhena

Terwijl Ilaimaharitra op de grond ligt blijft Antwerp doorvoetballen. Nadat Dragsnes eerst het schot van Ejuke afblockt komt de bal in de voeten van Ilenikhena terecht. Die weet daar wel raad mee en trapt hard in de bovenhoek



76

Gyrano Kerk had niet door dat hij naar de kant werd geroepen. De Nederlander was er immers halverwege de eerste helft nog opgekomen. Dit is pijnlijk voor de Nederlandse winger



76

Owen Wijndal

Alhassan Yusuf





75

Gyrano Kerk

Chidera Ejuke





75

Jurgen Ekkelenkamp

George Ilenikhena





70

De mindere eerste helft heeft plaatsgemaakt voor een heel aangenaam tweede hoofdstuk. Bovendien moet Antwerp wel druk zetten nu



70

Parfait Guiagon

Adem Zorgane





65



Doelpunt van Marco Ilaimaharitra (Penalty)

Butez zit in de goede hoek maar Ilaimaharitra knalt de 2-1 staalhard in de benedenhoek



64



Penalty voor Charleroi

Het is streng maar het schot van Morioka ging wel met meer snelheid tussen de doelpalen belanden als de hand van Vermeeren er niet aan te pas kwam.



63

Krijgen we een penalty voor Charleroi? De VAR is het aan het nakijken...

Een afstandsschot van Charleroi wijkt af en wordt een vangbal voor Butez. Het spel gaat verder maar wordt nu toch stilgelegd door De Cremer. Het afwijken van de bal was mogelijk hands van Vermeeren



60

Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra





58

Opnieuw krijgt Dragsnes een zee van ruimte op de linkerflank. Ditmaal kapt hij naar binnen om dan het leer af te geven maar Guiagon raakt niet voorbij Koulibaly in een dichtbevolkt rood-wit strafschopgebied



56



Doelpunt van Jurgen Ekkelenkamp (Toby Alderweireld)

De voorbije weken was hij heel ongelukkig in de afwerking maar dit doet Ekkelenkamp wel heel goed. Na een lange bal van Alderweireld neemt hij het leer een keer mee met het hoofd om dan overhoeks laag voorbij Koffi te trappen



50



Doelpunt van Nikola Stulic (Vetle Dragsnes)

Dragsnes loopt op de linkerflank uitstekend in de ruimte. Stulic loopt aan de tweede paal weg van de centrale verdedigers van Antwerp en kan zo van dichtbij eenvoudig binnen tikken



50

Charleroi is beter in de wedstrijd gekomen en dus moet Antwerp het proberen met een vlijmscherpe counter die niet toevallig bij Vincent Janssen begint. UIteindelijk wordt Muja diepgestuurd maar een verdedigende sliding zorgt ervoor dat het gevaar geweken kan worden



47

Hetzelfde verhaal als in de eerste helft. Antwerp is meteen gevaarlijk via een kopbal van Ekkelenkamp. De Nederlander doet de netten trillen maar langs de verkeerde kant



46

Het tweede deel van de partij is begonnen. Krijgen we nog doelpunten te zien?



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



44

Mbenza is de voorbije 10 minuten erg bedrijvig maar het is bij de laatste pass dat het vaak misloopt. Nu ook, Bataille staat in de weg



43

Charleroi versiert enkele minuten voor de rust een corner maar die wordt aan de eerste paal hoog over gekopt



40

Een betere periode van Charleroi. Guiagon met een knappe schijnbeweging en dan de pass richting Rogelj. De voorzet van de Sloveen is net te scherp en wordt onderschept door Butez



35

Ilaimaharitra verovert de bal hoog op het veld en speelt Mbenza aan die vrijstaat links in het strafschopgebied. Het schot mondt echter uit in een flauwe poging recht in de handen van Butez



33

Van doelgevaar moet dit treffen tussen Charleroi en Antwerp het niet hebben na ruim een halfuur spelen. Antwerp mag dan wel het overwicht hebben, Mazzu heeft zijn tactisch blok goed opgesteld. Wat ons natuurlijk niet verbaast



28

Muja wordt diepgestuurd maar de hoek is scherp. Hij probeert het toch maar Koffi gaat plat en redt



26

Een vrije trap van Charleroi wordt goed aangesneden maar kan niet richting doel verwerkt worden



25

Muja is van rechts naar links gegaan, Kerk staat nu op de rechterflank. Balikwisha is dan weer naar het middenveld afgezakt en Vermeeren heeft zich een halve rij laten afzakken waardoor hij de positie van Keita overneemt. Een hele puzzel terwijl Yusuf toch ook op de bank zit



24

Mandela Keita

Gyrano Kerk





24

Dan toch. Kerk was zich al aan het omkleden in de dug-out



23

Keita staat nu recht aan de bank van Antwerp maar er lijkt ook niemand op te warmen



21

En nu gaat hij ook liggen. Kopzorgen voor Mark Van Bommel?



20

Keita bleef enkele minuten geleden geveld op de grasmat liggen maar het spel werd niet stilgelegd. De verdedigende middenvelder staat nu al enkele minuten mankend op de grasmat



19

Muja behoudt goed het overzicht wanneer hij oprukt en duwt breed richting Balikwisha. Die verstuurt een goede vvoorzet die maar net weggekopt kan worden



17

Gele kaart voor Stefan Knežević

Knezevic verspeelt de bal, trekt dan Ekkelenkamp onderuit én trekt aan het shirt van Janssen. Een betere sollicitatie voor een gele kaart bestaat niet



14

Marcq met een dramatische kopbal richting Koffi waar Vincent Janssen tussen zit. Koffi staat echter al pal voor de Nederlander waardoor het voor Janssen te lastig is om nog af te werken op de botsende bal



13

Koulibaly kapt zich fraai weg vanonder de druk van de Zebra's maar Antwerp doet niets met de ruimte die dan ontstaat



11

Daarnet deed hij het met het hoofd, nu probeert Ekkelenkamp het met een afstandsschot. Maar om Koffi te bedreigen moet je wel wat harder trappen



9

Charleroi probeert ook een combinatie op de mat te leggen vanop de linkerflank maar Dragsnes en Mbenza komen er niet door



6

Ekkelenkamp klimt het hoogste op een voorzet vanop rechts maar hij heeft pech met de afwezking want Knezevic kan er nog net zijn voet tegen zetten



4

Antwerp blijft geduldig wachten tot de ruimte er komt. Na een versnelling van Keita op het middenveld komt die er ook. Balikwisha heeft een subtiel steekpassje in de 16 in gedachten maar zijn teammaats niet waardoor het gevaar geweken is



1

Et c'est parti! Op een sfeervol Mambourg trapt Vincent Janssen de wedstrijd op gang



1

Charleroi - Antwerp: 0-0