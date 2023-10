86

Frigan nog met een kansje aan de eerste paal, maar hij vergeet zijn voet te zetten tegen een afgeweken voorzet.



83

Jeff Reine-Adelaide

Niklo Dailly





83

Ilay Camara

Xavier Mercier





79

De pas ingevallen Rikelmi met een actie en een schot. De vuisten van Bolat brengen redding.



77

Tuur Rommens

Jordan Bos





77

Florent Da Silva Sanchez

Shuto Abe





77

Pathe Mboup

Rikelmi Valentim dos Santos





74

Kans voor Matsuo

Matsuo kan van dichtbij trappen, Defourny werkt in hoekschop.



74

Westerlo levert in bij Camara. Die schiet in de armen van Bolat.



73

Roman Neustädter

Griffin Yow





72

Dogucan Haspolat

Nicolas Madsen





72

Gele kaart voor Lucas Stassin





69

Stassin met een aardige dribbel in de zestien, maar hij wil nog één verdediger te veel passeren.



65



Doelpunt van Florent Da Silva Sanchez (Ilay Camara)

Nu lukt het toch voor RWDM! De vrijlopende Sanchez mag na een knap hakje van Camara aanleggen en schiet onder Bolat de 1-0 binnen. Ook niet geweldig gekeept.



63

Als er één ploeg is die na rust het offensief al gezocht heeft, is het ook opnieuw RWDM. Al is het in de eerste plaats dus ook met gebikkel.



60

Veel slordigheden in het spel momenteel. Dat maakt het niet meteen een genietbare wedstrijd. Het is vooral strijd leveren.



56

Heris rukt goed op met de bal aan de voet, maar zijn doorsteekpass mist kwaliteit.



52

Gele kaart voor Pathe Mboup





49

Mboup kopt de voorzet van Sanchez via Bayram naast.



46

Zo, de tweede helft is afgetrapt.



45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



45

Daci trapt een vrijschop over doel.



42

Stevige fout van Stassin op Heris. Allaerts houdt voorlopig de kaarten op zak.



40

Nog vijf minuten tot de rust. Het ziet er steeds meer naar uit dat die bereikt zal worden met een brilscore.



37

De kopbal van Daci op vrije trap van Haspolat gaat hoog over.



33

RWDM heeft meestal de bal, maar er mag wat meer beweging zonder bal zijn. Het is voorlopig iets te statisch.



29

Mboup komt naar binnen en schiet in de handen van Bolat.



27

Beide ploegen hadden elk al één goede kans, maar voorlopig nog geen doelpunten in het Edmond Machtensstadion.



23

Een knal van Rommens gaat over en naast.



22

Daci stuit op Defourny

Daci zet zich door, maar krijgt de bal ook in twee keer niet voorbij Defourny. Eerst probeert de aanvaller met een schot op de handen van Defourny, de herneming gaat via de het lichaam van de doelman in hoekschop.



18

Het spelbeeld is al wat gewijzigd in de loop van de eerste twintig minuten. De eerste minuten waren voor Westerlo, maar RWDM heeft het commando overgenomen.



14

Gueye tegen de paal!

Gueye kopt de voorzet van Camara tegen de paal! Dit had de openingstreffer kunnen zijn.



11

Ondertussen zijn we wel weer aan het voetballen en kan ook Bolat opnieuw verder.



8

Een botsende trap van Sanchez in de armen van Bolat. De Turkse keeper lijkt zich er wel bij bezeerd te hebben.



6

Een schot van Rommens belandt in de handen van Defourny.



3

Een misser achteraan bij RWDM. Daci mikt vanuit een schuine hoek over.



1

Michiel Allaerts, de zoon van Paul Allaerts, heeft de wedstrijd op gang gefloten. Het is voor de ref zijn eerste match op het hoogste niveau.



1

RWDM - Westerlo: 0-0





RWDM: Pathe Mboup - Luis Geovanny Segovia Vega - Pierre Dwomoh - Makhtar Gueye - Ilay Camara - Jonathan Heris - Abner - Théo Defourny - Moussa Sissako - Florent Da Silva Sanchez - Jeff Reine-Adelaide

Bank: Nicolas Alavoine - Rikelmi Valentim dos Santos - William Klaus - Shuto Abe - Niklo Dailly - sada Diallo - Xavier Mercier



Westerlo: Emin Bayram - Dogucan Haspolat - Sergiy Sydorchuk - Tuur Rommens - Lucas Stassin - Erdon Daci - Sinan Bolat - Ravil Tagir - Edisson Jordanov - Roman Neustädter - Yusuke Matsuo

Bank: Jordan Bos - Matija Frigan - Thomas Van Den Keybus - Pietro Perdichizzi - Griffin Yow - Nicolas Madsen - Nick Gillekens