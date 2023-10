21

Opnieuw net niet bij Genk! Tolu kaatst diep, Fadera kan de lage voorzet van Heynen niet in doel duwen



17

Gele kaart voor Joseph Paintsil

Kortrijk kruipt geduldig terug en wacht tot het moment daar is om te komen. Nu was er zo'n moment maar Paintsil haalt Ojo neer met een duw in de rug



15

Kortrijk met een snedige counter. Davies rukt op, bereikt Avenatti in de 16 en die laat de bal liggen voor Kadri. Vandevoordt moet niet ingrijpen door een Genks block in de 16



13

Mocht het toch een overtreding geweest zijn, was het buiten de 16 leert de herhaling ons. Ondertussen rolt de bal opnieuw



12

Fadera is gaan liggen in de 16 maar Bert Put wil van geen strafschop weten. Ondertussen is ook nog eens één van de lichtmasten uitgevallen. Is dit voldoende licht om verder te spelen?



11

Genk combineert er vinnig door. Heynen bereikt met een gelukje Tolu aan het penaltypunt maar die kraakt zijn schot volledig met links. Vanlerberghe mag van geluk spreken en pakt eenvoudig



9

Ditmaal kopt Paintsil de bal terug tot bij Munoz. Die pakt de bal in één tijd op de slof, hoog over



7

Fadera wordt nu kort aangespeeld in de 16 door Paintsil. Maar opnieuw is het eerste balcontact niet voldoende. Fadera laat de bal over zijn voet rollen



4

Het eerste doelgevaar is ook van de bezoekers. Fadera staat helemaal vrij op een voorzet van Paintsil maar hij raakt de bal slecht



1

De bezoekers hebben de wedstrijd op gang getrapt. Zonder McKenzie, zonder Arteaga en met El Khannouss op de bank. Dat zal bij El Hadj wellicht wel knagen dat hij zijn kans niet krijgt nu



1

KV Kortrijk - KRC Genk: 0-0