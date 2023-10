74



Doelpunt van





70

Gele kaart voor Hannes Van der Bruggen





67

Hugo Siquet

Edgaras Utkus





67

Yann Gboho

Kazeem Olaigbe





63

Warleson pakt een afstandsschot van Storm klemvast. De doelman van Cercle laat zich voorlopig op geen foutje betrappen.



63

Bij een hoekschop van Storm kan Cobbaut voorbij de tweede paal koppen. Warleson duwt over.



59

Gele kaart voor Hugo Siquet





57

Malede zet voor naar de vrijlopende Lauberbach, maar die tikt zomaar in de handen van Warleson.



54



Doelpunt van Kévin Denkey (Felix Lemarechal)

De 0-1 komt op het scorebord in plaats van de 1-0. Bij een tegenaanval van Cercle kan Denkey aan de tweede paal in de verste hoek afronden.



53

KV raakt de paal

Van Hecke neemt een afvallende bal op de slof. Warleson tikt het botsende schot tegen de paal.



53

Gele kaart voor Kévin Denkey





50

Het is ook in de eerste minuten na rust uitkijken welke ploeg nu als eerste gaat toeslaan. Cercle had voor de pauze het meeste balbezit en iets meer dreiging, maar qua kansen bleef het langs twee kanten beperkt.



46

Sandy Walsh

Yonas Malede





46

Christiaan Ravych

Flavio Nazinho





46

De tweede helft is begonnen, met een wissel langs elke kant.



45+2

Walsh is naar de kant gehinkt. Kunnen ze hem bij Mechelen wél nog oplappen?



45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



44

Een kopbal van Lopes op hoekschop van Siquet gaat naast.



42

Mrabti, de vorige seizoenen één van de Mechelse smaakmakers, speelt een ongelukkige match. Goede bedoelingen te over, maar de uitvoering is niet precies genoeg.



39

De thuisploeg wint het eerste duel na een vrije trap. Lauberbach knalt vervolgens hoog over.



37

Toon Raemaekers

Mory Konaté





37

Op de lijn gered

KV Mechelen ontsnapt. Bates schuift eerst uit, maar moet uiteindelijk nog een schot van Van der Bruggen op de lijn wegkoppen.



35

Bij de KV Mechelen-speler in kwestie is het het ergst. Raemaekers moet met een draagberrie van het veld gedragen worden.



32

Na balverlies van Hairemans plaatst Somers de bal naast doel. Er komt ook verzorging bij kijken, want bij beide ploegen houdt een speler een blessure over aan deze fase.



30

Een halfuur gespeeld. Het gaat er veelal rommelig aan toe en niet aan een al te hoog tempo.



26

Lemaréchal trapt van net buiten de rechthoek over.



25

Schot Storm in hoekschop getikt

Opeens krijgt KV Mechelen wel de ruimte. Storm krijgt de bal achter zich, maar pakt nog uit met een verdienstelijk schot richting linkerbenedenhoek. Warleson tikt in hoekschop.



24

Kopbal Popovic via lat over

Popovic krijgt zijn hoofd tegen een goed aangesneden vrije trap van Siquet. De kopbal botst via de dwarsligger over doel.



21

Op de helft van KV fluit scheidsrechter Lambrechts voor een fout van Van der Bruggen op Lauberbach. De Cercle-middenvelder kan het niet geloven, volgens hem was er weinig aan de hand.



17

Het komt toch veel vaker voor dat KVM het moeilijk heeft met dat uitverdedigen. Coucke heeft er stilaan genoeg van en stuurt de troepen voorwaarts bij één van zijn doeltrappen.



13

Somers schiet over.



10

Mechelen houdt alleszins vast aan het uitvoetballen zoals Defour dat zo graag ziet. Het komt zo af en toe in moeilijkheden, al is het er ook al een keertje goed uit gekomen.



6

Eerste wapenfeit nu vanwege KV: Hairemans tikt de bal voor doel, Lauberbach kopt voorlangs.



5

Dat KV Mechelen niet barst van het vertrouwen, is logisch gezien de meest recente resultaten. Het is ook wel te merken in deze openingsminuten.



1

Nog maar pas afgetrapt of Gboho haalt al uit. De aanvaller mikt over.



1

KV Mechelen - Cercle Brugge: 0-0





KV Mechelen: Elias Cobbaut - Daam Foulon - Toon Raemaekers - Lion Lauberbach - Ga√ętan Coucke - Sandy Walsh - Jannes Van Hecke - Geoffrey Hairemans - Nikola Storm - Kerim Mrabti - David Bates

Bank: Patrick Pfl√ľcke - Mory Konat√© - Norman Bassette - Yonas Malede - Yannick Thoelen - Jordi Vanlerberghe - Ngal'Ayel Mukau



Cercle Brugge: Warleson - Jesper Daland - Boris Popovic - Felix Lemarechal - Kévin Denkey - Yann Gboho - Leonardo Da Silva Lopes - Hannes Van der Bruggen - Thibo Somers - Hugo Siquet - Christiaan Ravych

Bank: Edgaras Utkus - Alan Minda - Kazeem Olaigbe - Flavio Nazinho - Maxime Delanghe - Nils De Wilde - Jordan Semedo