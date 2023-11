LIVE: Antwerp op de paal!

Antwerp en KRC Genk kijken elkaar voor het eerst weer in de ogen sinds de kampioenenwedstrijd die we ons allemaal nog herinneren. Antwerp-coach Van Bommel stelt dezelfde elf op als in de wedstrijd tegen Club Brugge. KRC Genk-coach Wouter Vrancken probeert iets heel anders...

59' 34"