Vooraf

De thuiswedstrijd tegen het Charleroi van Mazzu is de laatste opgave voor Fred Vanderbiest als interim-coach, vooraleer Hasi echt overneemt bij KVM. De fakkel doorgeven met een zege moet gebeuren met Vanlerberghe, Hairemans en Bassette in de ploeg. Mazzu brengt dan weer Bager, Morioka, Bernier en Heymans in zijn elftal.