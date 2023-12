LIVE: Gent op rozen bij de rust tegen RWDM!

90

Nog twee obligate minuten erbij.



88



Doelpunt van Tarik Tissoudali





88

Wij vragen, Tarik Tissoudali draait. En schiet. En scoort. Boeken nu helemaal dicht.



88

Krijgen we nog iets in deze wedstrijd of zijn de boeken officieel dicht?



86

Cuypers op de counter, maar hij kan Tissoudali niet aangespeeld krijgen. Daar zat zeker meer in!



84

Gent blijft doordrukken, maar in de fase van de waarheid is het iets te slordig. Nu Tissoudali naast!



83

Shuto Abe

Florent Da Silva Sanchez





83

Pierre Dwomoh

Theo Gece





82

Xavier Mercier

Niklo Dailly





80

Wisselen, wisselen aan beide kanten. Het tempo is zoek, Gent heeft de schaapjes op het droge.



80

Hyun-Seok Hong

Omri Gandelman





78

Gift Emmanuel Orban

Tarik Tissoudali





77

Sven Kums

Pieter Gerkens





77

Drievoudige wissel bij de Buffalo's. Het tempo zal nu wel helemaal uit de match gaan vermoeden we.



77

Het wordt nu stilaan een kaartenfestival. Die van RWDM trappen op alles wat los of vast staat.



76

Gele kaart voor Moussa Sissako





73

Nog een dik kwartier. Krijgen we hier nog iets of gaat de match gewoon rustig verder doodbloeden?



72

Gele kaart voor Jeff Reine-Adelaide





70

Gele kaart voor Shuto Abe





70

Doldwaze tackle van Abe Shuto. Hij komt goed weg met geel.



69

Over halfweg de tweede helft. Krijgen we hier nog een plots revival?



67

Een paar keer RWDM dat wat komt opzetten, maar Roef is bij de pinken en komt goed uit voor het gevaarlijk kan worden.



63

We blijven wat op onze honger zitten. Gent heeft alles onder controle.



60

Uur ver, Gent heeft de match opnieuw stevig in handen gepakt. Veel kansen heeft het niet nodig in deze fase.



56

Hong met een schotje, net naast!



53

En daar is plots het schot van Abner, maar het zoeft voorlangs!



51

Gent laat een makke indruk voorlopig in de tweede helft.



49

De eerste kans van de tweede helft is voor RWDM, maar het schotje van Gueye is veel te zwak om Roef te bedreigen.



46

De bal rolt opnieuw in de Ghelamco Arena!



45+20

En dat is meteen het laatste wapenfeit van de eerste helft. Gent gaat rusten met een knappe 2-0 voorsprong!



45+4



Doelpunt van Hyun-Seok Hong





45+4

En op slag van rusten is de wedstrijd mogelijk beslist. Heerlijke voorzet vanop rechts, Cuypers kopt op Defourny en in de herneming kan Hong van dichtbij de 2-0 binnentikken.



45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



43

Gueye gaat er op snelheid eens vandoor, maar krijgt een schouderduw van Torunarigha en gaat helemaal plat.



43

Gele kaart voor Pierre Dwomoh





40

We kabbelen nu wel richting rust. RWDM toont zich onmondig na de achterstand.



37

Fofana gaat neer. Vergoote wil er niet van weten en weigert te fluiten. Net buiten de grote rechthoek, dus de VAR kan sowieso niet tussenkomen.



35

De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.





35

De VAR is het doelpunt aan het checken...





34

Daar is dan toch de 1-0. Of komt de VAR nog tussen? Het wordt allemaal even gecontroleerd, maar de goal telt!



33



Doelpunt van Hugo Cuypers





31

Cuypers test de vuisten van Defourny, maar er was ook al gefloten voor buitenspel.



30

Nu gaat ook de ingevallen Le Joncour neerliggen. Wat een ellende achterin bij de Brusselaars!



30

Florian Le Joncour

Djovkar Doudaev





29

En plots is het aan de overkant bijna raak. Een diepe voorzet wordt aan de tweede paal nog overhoeks over de kooi van Roef gelepeld.



29

Soms is het ook een "kwaliteit" om kansen te missen. Wat Orban en Cuypers (met de retro) in de flipperkast nu doen is zo'n momentje. Bizar!



26

Sissako heeft bijna een minuut nodig om een vrije trap uiteindelijk heel slecht te trappen richting Roef.



23

Halfweg de eerste helft, het is soms allemaal wat matig in de opbouw.



20

Nog eens een schotje van Orban, maar Defourny kan genoeg redden om het gevaar weg te doen ebben.



17

Gent monopoliseert de bal, maar veel doet het voorlopig nog niet met dat overwicht.



17

14

En nu weer aan de overkant Gift Orban die zijn voet tegen een voorzet van Fofana duwt, maar net over.



12

Ook RWDM roert zich eens met een schot naast, maar er was ook al gefloten voor buitenspel.



10

Luis Geovanny Segovia Vega

Florian Le Joncour





10

Dat wordt zo een noodgedwongen snelle wissel. Pech voor Segovia!



9

En opnieuw een blessurebehandeling voor RWDM. Zo wordt het een lang(dradig)e match.



8

De ingestudeerde corner wordt door Hong de nek omgewrongen.



6

Gift Orban met een goede actie, maar de hoek is te scherp en zo niet meer dan een blok en een corner.



4

Vrije trap voor Gent na een fout op Gift Orban, maar niet doeltreffend geschoten.



1

De bal rolt in de Ghelamco Arena!



1

KAA Gent - RWDM: 0-0





KAA Gent: Tsuyoshi Watanabe - Ismaël Kandouss - Hyun-Seok Hong - Hugo Cuypers - Julien De Sart - Matisse Samoise - Malick Fofana - Gift Emmanuel Orban - Jordan Torunarigha - Sven Kums - Davy Roef

Bank: Celestin De Schrevel - Omri Gandelman - Pieter Gerkens - Tarik Tissoudali - Andrew Hjulsager - Noah Fadiga - Nurio Fortuna



RWDM: Luis Geovanny Segovia Vega - Pierre Dwomoh - Shuto Abe - Makhtar Gueye - Ilay Camara - Abner - Xavier Mercier - Théo Defourny - Moussa Sissako - Jeff Reine-Adelaide - Youssouf Koné

Bank: Theo Gece - Djovkar Doudaev - Pathe Mboup - Florian Le Joncour - Niklo Dailly - Guillaume Hubert - Florent Da Silva Sanchez