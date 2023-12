69

Olaigbe wil hetzelfde proberen als Thorsteinsson daarnet. Leysen heeft geen problemen met het schot



68

Joren Dom is blijven liggen na een stevige tackle van Lemarechal. Vergoote gebaart dat de middenvelder de bal spelde maar toch lijkt Dom gehavend te zijn



67

Thorsteinsson komt naar binnen en wil trappen. Via een Cercle-been verdwijnt de bal in corner



64

Gele kaart voor Hannes Van der Bruggen





59



Doelpunt van Thibo Somers

Hoe is deze bal erin kunnen gaan? Somers kan in een strasfschopgebied met veel volk richting doel trappen en via het been van Denkey botst de bal voorbij de kansloze Leysen in doel



55

De thuisploeg heeft de eerste 10 minuten overleefd en komt er nu zelf snedig uit. Brunes pikt de bal op en trapt, Warleson gaat goed neer en pakt



53

Thorsteinsson wil de 16 induiken en gaat dan neer in duel met Siquet. Vergoote fluit voor een overtreding maar legt de bal wel buiten de 16



49

De bezoekers komen ook als beste ploeg uit de kleedkamer. Zo snel mogelijk op zoek naar die gelijkmaker



46

Het draait niet echt lekker bij Cercle en Muslic besluit om in te grijpen door twee wissels te doen



46

Nils De Wilde

Kazeem Olaigbe





46

Boris Popovic

Jesper Daland





45+5

Mendyl durft niet uit te halen maar verlengt nog eens naar links. Niet goed genoeg want Brunes moet achter de bal lopen



45+2

Het is een onmondig Cercle Brugge dat we te zien krijgen. Ze moeten het spel maken maar de organisatie bij OHL staat goed opgesteld door Oscar Garcia



45+1

Gele kaart voor Joren Dom





45

We krijgen 5 minuten blessuretijd.



44

Gele kaart voor Hamza Mendyl





43

Een eerste keer Leysen. Gboho trapt vanuit de draai, niet echt hard maar Leysen moest wel klemmen



41

Brunes verlegt het spel goed richting Banzuzi die oprukt. De middenvelder heeft wat ruimte om te trappen en doet dat strak in de eerste hoek. Warleson duwt de bal naast



37

Gele kaart voor Boris Popovic





36

Nsingi is in zijn nopjes en dribbelt fraai weg van zijn man. Een minuut later krijgt hij een heel stevige bodycheck van Popovic die terecht een geel karton onder zijn neus geduwd krijgt



32

Cercle Brugge weet Denkey niet of amper te bereiken in de 16



29

Utkus en Popovic redden Cercle

Weeral zo'n snelle omschakeling bij de thuisploeg. Nsingi wil voor doel geven maar Utkus haalt de pass er met een sliding uit. De bal gaat echter opnieuw naar Nsingi die ditmaal zelf afwerkt. Ditmaal komt Popovic net op tijd ingegleden om te ontzetten



24

Gboho kan scoren maar wordt afgevlagd voor buitenspel, terecht blijkt na een korte VAR-check



23

En nu doet Brunes het zelf dramatisch als aangever. Hij rukt zich los bij Popovic en moet enkel nog Nsingi naast hem bereiken maar de Noor raakt de bal heel slecht met de buitenkant van de voet, weg kans



18

OHL countert gevaarlijk. Mendyl met een goede voorzet richting Thorsteinsson. De IJslander krijgt de bal niet in 茅茅n tijd onder controle maar verrast Brunes door hem nog met een hakje te willen bereiken. De Noor staart richting zijn ploegmaat door de miscommunicatie



15

Cercle steekt een eerste keer zijn neus aan het venster maar Gboho kan de bal niet onder controle krijgen in de 16



12

Brunes en Nsingi lopen goed de diepte in op de omschakeling. Dat levert enkele stevige sprintduelletjes op



10

De kansen zijn schaars geworden. De bal gaat over en weer maar niet in de gevarenzones



7

Brunes en Popovic gaan gretig met elkaar in duel en willen allebei een fout mee. Vergoote houdt de kerk in het midden en fluit gewoon niet



4

OHL mag de wait and see regel bedanken want de vlag ging namelijk al de hoogte in. Hoofdscheidsrechter Jasper Vergoote liet echter doorspelen, terecht blijkt nu



3

De VAR is het doelpunt aan het checken...

De VAR bekijkt het even maar Utkus stapt duidelijk te laat uit waardoor Nsingi onside stond



2



Doelpunt van J贸n Dagur Thorsteinsson (Nachon Nsingi)

Een foutje achterin wordt genadeloos afgestraft OHL. Nsingi bereikt Thorsteinsson in de 16 die van dichtbij Warleson verschalkt



1

De bezoekers zijn aan de partij begonnen



1

OH Leuven - Cercle Brugge: 0-0