Riemer wijzigt op drie plaatsen en geeft jeugd de kans, één wijziging bij Antwerp

Brian Riemer wijzigt grondig. Sardella houdt Patris uit de ploeg en Leoni komt op het middenveld te staan in plaats van Ashimeru. Ook Stroeykens krijgt zijn kans en vervangt Arnstad. Bij Antwerp komt Muja in de ploeg in plaats van Kerk.

13:30

Anderlecht: Maxime Dupe - Kasper Dolberg - Moussa N'Diaye - Jan Vertonghen - Amadou Diawara - Anders Dreyer - Francis Amuzu - Mario Stroeykens - Killian Sardella - Zeno Debast - Theo Leoni

Bank: Luis Vazquez - Justin Lonwijk - Louis Patris - Benito Raman - Colin Coosemans - Hannes Delcroix - Kristian Arnstad



Antwerp:

Bank:

Prono Anderlecht - Antwerp

Anderlecht wint Gelijk Antwerp wint

Anderlecht wint Gelijk Antwerp wint 12.84% 28.67% 58.49% Populairste 1-2

(127x) 1-1

(93x) 0-2

(42x)

Vergelijking Anderlecht - Antwerp

Positie

14 3

Punten

0 3

Gewonnen

0 1

Verloren

1 0

Gescoorde doelpunten

0 1

Doelpunten tegen

2 0

Gele kaarten

3 0

Onderlinge duels gewonnen