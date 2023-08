LIVE: Kan Charleroi nog iets doen aan de achterstand?

89

Mbenza haalt nog eens van ver uit, Warleson duwt nog over. De Braziliaan had even daarvoor nog een voorzet van Rogelj uit zijn doel gehaald.



87

Cercle komt er nog eens uit, Denkey en Somers zetten een dubbele een-twee op, maar uiteindelijk komt het niet tot gevaar.



84

Hugo Siquet

Emilio Kehrer





82

Daan Heymans

Ryota Morioka





81

Gele kaart voor Daan Heymans





79

Nog eens doelgevaar van Charleroi. Zorgane haalt uit met een plaatsbal, maar Warleson duikt mooi en knelt.



77

Gele kaart voor Mehdi Boukamir





75

Invaller Minda laat zich meteen zien met een mooie voorzet, Denkey probeert het met een spectaculaire omhaal, maar hij raakt de bal niet.



74

Yann Gboho

Alan Minda





72

Charleroi komt er nog eens uit en met heel wat spelers trekt het ook ten aanval. Maar Heymans haalt vanop het halve maantje uit, zijn schot gaat ver over de goal van Warleson.



70

Stelios Andreou

Antoine Bernier





70

Oday Dabbagh

Mitchy Ntelo





69

Denkey krijgt de bal mee van Van der Bruggen, maar haalt dan iets te opportunistisch uit. Zijn schot waait zeker nog een meter naast.



67

Denkey laat de 3-0 liggen

Denkey komt oog in oog met Charleroi-doelman Koffi, maar maakt het niet af. De Togolees is te braaf en schiet recht op Koffi.



65

Charleroi heeft nog een goed halfuur om zijn eerste nederlaag van het seizoen te vermijden, maar echt dicht tot bij Warleson is het nog niet gekomen.



58

Gele kaart voor Stefan Knežević

Knezevic haalt Denkey onderuit op het middenveld en krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd.



56

Cercle krijgt een eerste kans in de tweede helft. Een vrije trap van Siquet waait tot bij de tweede paal, maar bereikt geen ploegmaat.



54

Charleroi wil een penalty na mogelijk handsspel van Lopes Da Silva. Scheidsrechter D'hondt en de VAR zien er weinig verkeerd aan. En dat lijkt het ook te zijn.



52

Dabbagh wordt diep gestuurd met een balletje over de Cercle verdediging. Daland kan nog net op tijd terugkeren om de Palestijn van de bal te houden.



48

Schot tussen de palen van Charleroi

Mbenza test Warleson eens met een schot op doel, het eerste van de Zebara's in deze wedstrijd.



47

Cercle-doelman Warleson laat zich meteen zien, want hij duikt een bal weg buiten zijn zestien. De Braziliaan had echter ook zijn voeten kunnen gebruiken.



46

Roméo Monticelli

Youssouph Badji





45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



42



Doelpunt van Kévin Denkey (Penalty)





42



Penalty voor Cercle Brugge

Denkey neemt een korte aanloop en knalt de bal links in het hoekje. Koffi zat in de goede hoek, maar kan er net niet genoeg bij.



41

Krijgen we een penalty voor Cercle Brugge? De VAR is het aan het nakijken...

Zorgane krijgt de bal in de eigen zestien tegen de arm. D'hondt wordt door de VAR naar het scherm geroepen.



37

Denkey dribbelt in de eigen zestien uit een corner en vindt Siquet. Hij steekt het halve veld over en speelt Deman aan, maar hij heeft te veel tijd nodig en vindt een Charleroi-been.



36

Zorgane haalt vanaf de middenlijn uit en klopt Warleson ook, maar D'hondt had al gefloten voor een overtreding op het middenveld.



32

Charleroi komt er nu toch eens uit. Een voorzet gaat over het hoofd van Mbenza, Heymans probeert het spectaculair in één tijd met een volley, maar de bal gaat toch nog een meter over doel.



27

Koffi miskijkt zich op een terugspeelbal en gaat dan maar op wandel buiten zijn zestien. Gelukkig krijgt hij een klein tikje van een Cercle-speler en krijgt hij de fout mee, want het kon gevaarlijk worden.



21

Francis haalt van ver uit en het schot lijkt erg opportunistisch, maar gaat eigenlijk niet zo ver naast.



20

Denkey haalt uit van net buiten de zestien en dat levert nog een corner op voor Cercle. Een kans komt er deze keer wel niet van.



15



Doelpunt van Thibo Somers

Een voorzet van Siquet komt bij Daland. Via de Noor en Zorgane komt de bal in de voeten van de ingelopen Somers. Hij werkt beheerst af en zet Cercle op voorsprong 1-0 voor Cercle Brugge.



13

Toch eens Charleroi, dat een corner uit een aanval puurt. Ilaimaharitra kan nog uit de tweede lijn schieten, maar ook zonder gevaar.



10

Van der Bruggen opnieuw aan de bal, dit keer levert hij een goede voorzet af richting Denkey, maar hij kan zijn kopbal niet laag houden.



8

Van der Bruggen verovert de bal op het middenveld en kan eigenlijk trappen vanaf het halve maantje. Hij kiest er echter voor om Somers aan te spelen op rechts, niet de goede keuze.



5

Cercle is goed aan de match begonnen met het kenmerkende aanvallende voetbal, een corner levert niets op. Charleroi is nog niet echt aan de bal geweest.



1

Cercle Brugge - Charleroi: 0-0







Vooraf

Cercle Brugge verloor 8 van de 10 laatste wedstrijden tegen Charleroi. Vorig jaar in oktober kon Cercle wel de punten thuis houden en won het met 4-1 van de Zebra's.



Cercle Brugge: Jesper Daland - Kévin Denkey - Yann Gboho - Abu Francis - Warleson - Leonardo Da Silva Lopes - Olivier Deman - Hannes Van der Bruggen - Thibo Somers - Hugo Siquet - Christiaan Ravych

Bank: Maxime Delanghe - Nils De Wilde - Jordan Semedo - Alan Minda - Boris Popovic - Emilio Kehrer - Robbe Decostere



Charleroi: Oday Dabbagh - Zan Rogelj - Stefan Knežević - Adem Zorgane - Isaac Mbenza - Hervé Koffi - Daan Heymans - Stelios Andreou - Marco Ilaimaharitra - Roméo Monticelli - Mehdi Boukamir

Bank: Antoine Bernier - Youssouph Badji - Mitchy Ntelo - Pierre Patron - Jonas Bager - Ryota Morioka - Valentine Ozornwafor