KV Mechelen - KAA Gent (Jupiler Pro League 2023/2024)

90+6



Rob Schoofs mist penalty

Davy Roef is hier de held van AA Gent!



90+4



Penalty voor KV Mechelen

Een haakfout in de Gentse zestien en de bal gaat op de stip! Schoofs achter de bal, maar Roef duwt 'm in hoekschop!



90+3

Malede op de paal!

Nog een knal vanuit een scherpe hoek van Malede op de paal!



90+2

Gele kaart voor Geoffrey Hairemans





90

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



89

Walsh is er nog dichtbij, maar Gent ontsnapt aan de gelijkmaker.



87

Een schot van Storm gaat naast.



85

Gele kaart voor Nurio Fortuna





83

De tijd tikt weg in het nadeel van KV Mechelen. Gent lijkt op weg naar een zuinige zege, of valt er nog een appel uit de kast?



79

Malick Fofana

Tarik Tissoudali





79

Dimitri Lavalée

David Bates





79

Daam Foulon

Alec Van Hoorenbeeck





79

Hyun-Seok Hong

Isma√ęl Kandouss





76

Nog een klein kwartier heeft KV Mechelen. Met de huidige tussenstand blijft het natuurlijk wel spannend.



72

Een hoekschp wordt achteruit gespeeld naar Vanlerberghe, maar die jaagt zijn schot hoog over.



71

Andrew Hjulsager

Pieter Gerkens





70

Met de inbreng van de invallers zijn er wel wat meer offensieve impulsen bij Mechelen. Al is het nog altijd wachten op de eerste echte kans voor de thuisploeg.



66

Gele kaart voor Andrew Hjulsager





65

Gele kaart voor Hugo Cuypers





62

Rafik Belghali

Sandy Walsh





62

Julien Ngoy

Yonas Malede





62

Ngal'Ayel Mukau

Geoffrey Hairemans





61

Cuypers komt nog een keertje dreigen, maar schuift de bal naast. Het wil voor hem voorlopig niet lukken vandaag tegen zijn ex-club.



58

Een volgende poging van Belghali, maar diens vizier staat niet scherp afgesteld.



54



Owngoal van Dimitri Lavalée: -

Gent blijft combineren in de Mechelse zestien, mét resultaat. De bal wordt in doel gefrommeld: 0-1. Het is een owngoal van Lavalée na een duel met Hjulsager.



52

Cuypers kan afdrukken van in de zestien, maar raakt de bal niet zuiver en via een Mechelaar gaat het leer in hoekschop.



50

KV mikte toch al eens een bal tussen de palen, maar de fase werd afgevlagd voor buitenspel.



46

Gent heeft de tweede helft op gang getrapt.



43

Kans voor Cuypers

Daar is de tweede prima kans uit de match! Cuypers tilt de bal over doelman Coucke, maar ook over doel.



41

Na één van de betere Mechelse aanvallen schiet Belghali op aangeven van Schoofs naast.



39

Het is voorlopig geen eerste helft voor de geschiedenisboeken. Breekt één van beide teams nog voor rust de ban?



35

Gele kaart voor Rafik Belghali





31

Een uithaal van De Sart gaat over.



28

Een vrije trap hobbelt tot bij Nurio. Die kan zijn evenwicht ook niet helemaal behouden en devieert de bal op het dak van het doel.



26

Bij KV Mechelen zouden ze eens écht moeten kunnen dreigen. Omdat de thuisspelers vrij diep terugzakken, is de afstand om te overbruggen groot.



22

Halverwege de eerste helft is het een tactisch steekspel, met dus één grote kans voor De Sart.



18

Knappe reflex van Coucke

De Sart kan trappen van in de rechthoek. Wat een reflex van Coucke!



17

Nu een plaatsbal van Kums. Een Mechels schot maakt het schot onschadelijk en dat was nodig.



16

De weersomstandigheden hebben echt wel invloed op het spel. De bal is moeilijk te controleren op het natte veld en de snelheid van de pass stremt ook bij momenten.



12

Tussen een bos van Mechelaars komt Kums tot een puntertje. Meer dan een balletje recht in de armen van Coucke is het niet.



11

Storm met een schotje naar de korte hoek. Daar ligt ook Davy Roef.



9

Een slordigheidje op het middenveld bij Gent, maar Malinwa weet er niet van te profiteren.



5

Vooral Gent dat aan de bal is in de openingsminuten. KV kruipt in het blok. Steven Defour zal vooral de organisatie op orde willen hebben, maar is aan zijn gebaren te zien over iets al niet helemaal tevreden.



1

De aftrap is gegeven, de twee ploegen mogen de wind en de regen trotseren.



1

KV Mechelen - KAA Gent: 0-0





KV Mechelen: Rafik Belghali - Daam Foulon - Lion Lauberbach - Ga√ętan Coucke - Julien Ngoy - Nikola Storm - Dimitri Laval√©e - Rob Schoofs - Kerim Mrabti - Jordi Vanlerberghe - Ngal'Ayel Mukau

Bank: Sandy Walsh - Geoffrey Hairemans - Yonas Malede - Yannick Thoelen - Alec Van Hoorenbeeck - David Bates - Frederic Soelle Soelle



KAA Gent: Tsuyoshi Watanabe - Hyun-Seok Hong - Hugo Cuypers - Julien De Sart - Andrew Hjulsager - Matisse Samoise - Malick Fofana - Jordan Torunarigha - Sven Kums - Nurio Fortuna - Davy Roef

Bank: Paul Nardi - Isma√ęl Kandouss - Pieter Gerkens - Alessio Castro-Montes - Gift Emmanuel Orban - Brian Agbor - Tarik Tissoudali