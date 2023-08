Kan RWDM eerste punten van het seizoen pakken op bezoek bij OHL?

Op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League trekken Claudio Caçapa en de zijnen richting Leuven. Beide ploegen gaan op zoek naar hun eerste driepunter van het seizoen.

Oud-Heverlee Leuven ontvangt vanavond volk uit Brussel aan Den Dreef. In hun eerste thuiswedstrijd zullen de mannen van Marc Brys op zoek gaan naar hun eerste driepunter van het seizoen tegen RWDM. Vorige week bleven ze op bezoek bij Charleroi steken op een 1-1-gelijkspel. De 22-jarige Nathan Opoku, die voor een seizoen geleend wordt van de jeugd van Leicester, maakte meteen z'n eerste doelpunt. Vorige week nam Brys slechts twee van de zes nieuwkomers op in zijn selectie en daar zal nu opnieuw niet al te veel aan veranderen. De nieuwkomers zitten namelijk nog met een conditionele achterstand en zo vindt Brys dat ze niet klaar zijn voor de clash met RWDM.

Met wedstrijden tegen Union en Antwerp in het vooruitzicht zal Leuven er dus echt alles aan doen om de drie punten thuis te houden. Desondanks zullen ze bij RWDM na de 0-4-nederlaag van vorige week tegen Genk ook geprikkeld zijn om hun eerste punt(en) te pakken. Xavier Mercier, die de nieuwe patron zal moeten worden bij de Brusselaars, is duidelijk. "Tegen Genk hebben we gezien wat het topniveau inhoudt. Veel van de spelers in onze groep speelden ook hun eerste wedstrijd in eerste klasse. Ze zagen hoe veeleisend de Belgische competitie is. Dat heeft iedereen weer op het goede spoor gebracht. Nu kunnen we de titel van vorig jaar achter ons laten en ons met veel ambitie en hard werk volledig op het huidige seizoen storten. We hopen zo snel mogelijk hogerop te komen", legde Mercier uit op de persconferentie in aanloop naar deze wedstrijd. Volg het vanavond vanaf 20u45 live via Voetbalkrant.com!