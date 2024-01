Verschillende verrassingen bij Anderlecht: Arnstad in de basis, geen Hazard

Kristian Arnstad start in de basis bij Anderlecht als... linksback. Ludwig Augustinsson is geblesseerd en ook Thorgan Hazard is niet helemaal fit. Hij start wel op de bank. Stroeykens neemt zijn plaats over. Bij Union starten Puertas en Amoura in de basis.

18:30

Anderlecht: Yari Verschaeren - Kasper Dolberg - Jan Vertonghen - Theo Leoni - Louis Patris - Mats Rits - Kasper Schmeichel - Anders Dreyer - Mario Stroeykens - Zeno Debast - Kristian Arnstad

Bank: Alexis Flips - Thorgan Hazard - Luis Vazquez - Colin Coosemans - Nilson Angulo - Mohamed Bouchouari - Lucas Lissens - Amando Lapage - Tristan Degreef



Union SG:

Bank:

Prono Anderlecht - Union SG

Anderlecht wint Gelijk Union SG wint

Anderlecht wint Gelijk Union SG wint 23.93% 43.02% 33.05% Populairste 1-1

(111x) 1-2

(72x) 2-1

(56x)

Vergelijking Anderlecht - Union SG

Positie

2 1

Punten

43 51

Gewonnen

12 16

Verloren

2 2

Gescoorde doelpunten

40 46

Doelpunten tegen

22 21

Gele kaarten

41 46

Rode kaarten

2 1

Onderlinge duels gewonnen