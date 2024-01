LIVE: Eerste helft om snel te vergeten tussen Cercle en Standard

45+2

Eindelijk zorgt Cercle nog eens voor gevaar. Utkus kopt een lange bal tot bij de vrijstaande Denkey, de Togolees kopt recht op Bodart



45

Gele kaart voor Moussa Djenepo

Djenenpo gaat stevig door op de voet van Popovic en krijgt geel



45

We krijgen 6 minuten blessuretijd.



41

Cercle kan opnieuw snel tegenprikken, maar zijn voorzet wordt weggewerkt.



38

De lage vrije trap wordt weggewerkt door de Standard-defensie, het gevaar is geweken.



37

De VAR heeft naar de beelden gekeken, Lardot legt de bal net buiten de zestien.



37

De VAR is de penalty aan het checken...





36



35

Penalty voor Cercle Brugge

Denkey wordt op de rand van de zestien aangetrapt door Noubi, Lardot wijst naar de stip.



34

Minda gebruikt een eerste keer zijn snelheid en gaat Vanheusden ook voorbij. Door een late tackle en de scherpe hoek waaruit Minda moet schieten, zorgt ervoor dat hij niet echt voor gevaar kan zorgen.



33

Denkey probeert het eens met een gekraakt schot net buiten de zestien, maar problemen heeft Bodat er niet mee.



30

Nu is het Vanheusden die even blijft liggen, de schoen van de verdediger is gescheurd en hij heeft een nieuwe nodig. Voorlopig blijft hij wel verder spelen met zijn kapotte schoen.



29

Djenepo krijgt even verzorging, maar kant uiteindelijk wel verder



25

Standard krijgt de eerste corner van de wedstrijd, maar gevaar creëren lukt niet voor de Rouches.



23

Cercle probeert na balverlies op het eigen helft snel aan te vallen, maar heeft dan te veel tijd en stationnetjes nodig om aan de overkant te raken.



20

Standard krijgt na een fout op Djenepo een vrije trap aan de linkerkant van het strafschopgebied. De trap van Alzate waait uiteindelijk maar net naast.



18

Minda staat ondertussen weer op het veld en probeert met een hakje een medemaat te bereiken, maar in zijn rug staat niemand.



16

Minda is even blijven liggen na een luchtduel met Vanheusden, de Ecuadoraan heeft even verzorging nodig.



13

Utkus probeert met een lange bal iemand te vinden in de zestien, maar zijn pass is veel te hard en gaat over de achterlijn. Somers maant hem aan tot kalmte



10

Minda steekt in de zestien zijn hand omhoog om hand te claimen van een Standard-speler, maar krijgt dan zelf de bal tegen de hand.



7

Warleson wordt een eerste keer aan het werk gezet op een schot van Fossey, Kanga duwt de bal daarna buiten.



6

Popovic brengt Kanga ten val, maar volgens scheidsrechter Lardot is er weinig aan de hand



5

Djenepo neemt een lange bal mooi aan op de rand van de zestien, Popovic haalt zijn voorzet weg uit de zestien.



4

Cercle zet Standard meteen onder druk, maar kansen komen daar nog niet uit



1

Cercle Brugge - Standard: 0-0