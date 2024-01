KAA Gent neemt het op tegen KVC Westerlo in de KAA Gent Arena. Torunarigha is er opnieuw bij achterin, ook nieuwkomer Yokota begint in de basis. Bij de bezoekers is Vermant er meteen bij voor de Kemphanen. Wie zal het halen? Volg het duel LIVE en op de voet!

9' 5"